شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 3 أشخاص فى انفجار قنبلة بمقديشيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتل شخص على الأقل وأصيب اثنان آخران؛ جراء انفجار قنبلة فى مركبة فى العاصمة الصومالية مقديشيو.

وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية، اليوم الأربعاء، أن الانفجار كان يستهدف مُشرعًا يدعى "على بيدار".

وأوضحت الإذاعة أن المُشرع لم يكن داخل المركبة لحظة وقوع الانفجار، وأشارت تقارير إلى وفاة سائقه فى الحادث.

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ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.