شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: نتنياهو يلتقى وزير خارجية عمان على هامش مؤتمر للشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بوزير الخارجية العمانى يوسف بن علوى على هامش مؤتمر للشرق الأوسط ترعاه الولايات المتحدة فى وارسو اليوم الأربعاء، وألمح إلى أن دولا عربية أخرى تشارك فى المؤتمر تتواصل مع إسرائيل.

ونقل بيان أصدره مكتب نتنياهو عنه قوله لبن علوى الذى استضافت بلاده رئيس الوزراء الإسرائيلى فى أكتوبر تشرين الأول "كثيرون يحذون حذوكم، ومن بينهم بعض الموجودين هنا اليوم فى المؤتمر". (