شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودى يدشن مشاريع تنموية بقيمة 22 مليار دولار فى منطقة الرياض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قناة الاخبارية التلفزيونية الرسمية، إن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز دشن اليوم الأربعاء، عددا من المشاريع التنموية فى منطقة الرياض بتكلفة استثمارية 82 مليار ريال (21.9 مليار دولار).
وأذاعت القناة لقطات ظهر فيها الملك سلمان وولى العهد محمد بن سلمان وهما يستمعان إلى إفادة بشأن تلك المشاريع.
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