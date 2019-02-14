شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسدد حصتها فى ميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة 60 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح السفير أسامة بن أحمد نقلي، السفير السعودى فى مصر، بأن الصندوق السعودى للتنمية قام بتحويل مبلغ 60 مليون دولار أمريكى، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية، لأشهر نوفمبر وديسمبر 2018 ويناير 2019م.
وأوضح السفير السعودى أن هذه المساهمة تأتى فى إطار دعم المملكة العربية السعودية الدائم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية.
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