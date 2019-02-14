100 ألف مواطن كويتي مطلوب القبض عليهم فورا

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«100 ألف مواطن كويتي يقعون تحت طائلة الضبط والمنع، يمثلون 7% من إجمالي عدد الكويتيين البالغ 1.4 مليون مواطن»، إحصائية كشف وزير العدل الكويتي فهد العفاسي، تفاصيلها اليوم، موضحًا أن عدد الأحكام القضائية التي صدرت بمطالبات مالية ضد مواطنين خلال السنوات الخمس الماضية على خلفية دعاوى مدنية، بلغ 143680 حكما قضائيا، مؤكدًا أن إجمالي عدد أوامر الضبط والإحضار ومنع السفر بلغ 305367 أمرا، من يناير 2014 إلى نهاية ديسمبر 2018، ثم حصلت تسويات، ولا يزال 100 ألف مواطن تحت طائلة الضبط والمنع حاليا.

وأشار إلى أن أكثر من 42 ألف أمر ضبط وإحضار لا تزال سارية، وأن المنع من السفر مستمر على أكثر من 58 ألف شخص، وفقًا لسبوتنيك. وكان وزير العدل الكويتي، أعلن في يناير الماضي، عن إحالة موظفين في وزارة العدل إلى النيابة العامة للاشتباه في تورطهم بالتلاعب في التقارير والملفات، فضلًا عن التأخير في تنفيذ الإجراءات