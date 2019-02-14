شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الدار» 1.9 مليار درهم.. وتوزيع 14 فلساً للسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

حققت «الدار العقارية» صافي أرباح 1.9 مليار درهم في العام 2018، وذلك بسبب تعديل قيمة محفظة إدارة الأصول بواقع 700 مليون درهم، وفي حين عدم حساب تعديل قيمة محفظة إدارة الأصول، فإن صافي الأرباح الفعلي هو 2.5 مليار درهم.

وسجلت «الدار» ارتفاعاً في الإيرادات 2% إلى 6.3 مليار درهم، مقارنة بالعام 2017، مدعومة بالأصول التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً، وكشفت النتائج المالية لعام 2018 أن إجمالي الأرباح بلغ 2.6 مليار درهم في حين حقق صافي الإيرادات التشغيلية لإدارة الأصول ارتفاعاً 3% إلى 1.6 مليار درهم في الفترة ذاتها.تعكس النتائج النمو المستمر للأداء القوي في كل من أعمال إدارة الأصول والمشاريع التطويرية، وذلك من خلال الحوكمة والإدارة الناجحة التي تتبعها شركة الدار العقارية، والتي تجسدت في الإعلان عن شراكة استراتيجية مع «إعمار العقارية»، والاستحواذ على أصول عقارية مميزة بقيمة 3.7 مليار درهم، بالإضافة إلى تأسيس شركة الدار للاستثمار.

و تم ذلك من خلال نقل ملكية الأصول العقارية المميزة لها، لتكون أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة.

وتقدم مجلس إدارة شركة الدار العقارية بتوصية لتوزيع أرباح نقدية بمقدار 14 فلساً للسهم الواحد للعام 2018، بقيمة إجمالية تبلغ 1.1 مليار درهم، وهو ما يعد ارتفاعاً 17% بالمقارنة مع 2017.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: «يعد القطاع العقاري في العاصمة أبوظبي، أحد أهم الركائز الرئيسية التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة، وشهد القطاع انتعاشاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، حيث كان للمبادرات والمحفزات الحكومية الأثر الكبير في استقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين. وتنتهج الدار العقارية استراتيجيات ناجحة، تعزز من أهمية دورها المحوري في تطوير وجهات استثنائية في أبوظبي.»

من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «نجحنا في 2018 بتحقيق سلسلة من الإنجازات غير المسبوقة في تاريخ القطاع العقاري في أبوظبي، والتي كان أبرزها إطلاق أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة. كما استطاعت الدار تحقيق أداء مميز ونتائج مالية قوية خلال هذا العام، وهو ما نتوقع أن يستمر بالنمو خلال الفترة القادمة، خاصة مع اقتراب موعد التسليم للعديد من المشاريع التطويرية ضمن محفظة الأصول التي نمتلكها. وشهد عام 2019 انطلاقة قوية بعد أن قمنا بطرح مشروع الريمان، الذي شهد إقبالاً ضخماً واستثنائياً.»

«استحواذ»

في شهر مايو، أعلنت الدار عن واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في القطاع العقاري في تاريخ الإمارات، حيث استحوذت على أصول بقيمة 3.7 مليار درهم من شركة التطوير والاستثمار السياحي، وقد ساهمت هذه الأصول في النتائج المالية التي حققتها الدار بقيمة 700 مليون درهم في الإيرادات و200 مليون درهم في إجمالي الأرباح في عام 2018.

وحافظ معدل الإشغال في الأصول الاستثمارية على مستويات مميزة عند 90% بنهاية ديسمبر 2018، والذي يفوق معدلات الإشغال في أبوظبي، وبلغ معدل الإشغال في محفظة الفنادق 74% خلال العام 2018، وبنسبة 84% في الربع الأخير للعام 2018.

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مبيعات المشاريع التطويرية

بلغت مبيعات المشاريع التطويرية 2.6 مليار درهم خلال العام 2018، مدعومة بالأداء القوي خلال الربع الأخير من العام، والذي حققت خلاله مبيعات المشاريع التطويرية 1.3 مليار درهم، وتم بيع 78% من المشاريع التطويرية تحت الإنشاء مع نهاية العام 2018. كما نجحت الدار بإطلاق 1423 وحدة سكنية للبيع في 2018، بالإضافة إلى تسليم 1237 وحدة سكنية خلال العام الماضي.وتعد جزيرة السعديات إحدى الوجهات الجديدة لمشاريع الدار، والتي تضم كلاً من ممشى السعديات وجواهر.

قال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية إن ٢٠١٨ كانت سنة محورية للشركة حيث شهدت تحولات تمثلت في الشراكة الاستراتيجية مع شركة إعمار، موضحاً أن الدار في المراحل النهائية من استكمال ٣ عقود رئيسية مع «إعمار» إلى جانب عدد من العقود الأخرى.

وأوضح الذيابي خلال لقاء مع وسائل الإعلام امس، انه سيجري تطوير مشروع «السعديات غروف» متعدد الاستخدامات مع «إعمار» وسيضم المشروع ٣ آلاف وحدة سكنية و فنادق من فئتي ٣ و ٤ نجوم وسيجري الشروع في تطوير المرحلة الأولى خلال العام الجاري والانتهاء منه قبل نهاية ٢٠٢١. وأشار الى انه سيجري التعاون مع «إعمار» في تنفيذ مشروع «إعمار بيتش».

وتطرقإلى استحواذ الدار على عدد من أصول شركة التطوير والاستثمار العقاري في أبوظبي والتي بلغت قيمتها 3.7 مليار درهم منها أصول بقيمة 1.6 مليار مدرة للدخل تضم فنادق و نادياً للجولف ووحدات سكنية في جزيرة السعديات ومرسى البطين.

ولفت إلى وجود مشاريع قيد التشييد مثل مشروع ممشى السعديات وجواهر السعديات.

وقال الذيابي:» جرى في العام الماضي إطلاق شركة الدار للاستثمار ووضعت بها جميع الأصول المدرة للدخل البالغ حجمها ٢٠ مليار درهم وتضم مشاريع سكنية و متاجر البيع بالتجزئة ومكاتب وفنادق».

وأفاد الذيابي أن حجم مديونية الشركة بلغ ٧ مليارات درهم بينما تتوفر سيولة لدى الشركة تصل إلى ٥ مليارات درهم مع وجود تسهيلات بنكية تصل إلى ٤.٧ مليارات درهم، موضحاً أن الشركة ليست بحاجة لإصدار صكوك أو سندات جديدة خلال الفترة المقبلة.

و ذكر الذيابي أن إيجارات الوحدات السكنية في محفظة الشركة قد شهدت تصحيحاً بنسبة تتراوح بين ٦- ٧%، مقارنة بنسب تصحيح أعلى في بقية الوحدات السكنية بمناطق متعددة في أبوظبي.