4 متسابقين في ثالثة حلقات «أمير الشعراء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

عرضت أمس الأول ثالثة حلقات «أمير الشعراء» والتي شارك فيها أربعة متسابقين هم: أماني الزعيبي من تونس، شيخة المطيري من الإمارات، علي حسن الحربي من البحرين، ومبارك سيد أحمد من مصر.

وقبل أن تبدأ المنافسة بين الشعراء الأربعة؛ تمّ الإعلان عن اسمي الشاعرين اللذين تأهلا إلى المرحلة الثانية عن الحلقة الثانية، وذلك بعد جمع درجات لجنة التحكيم مع درجات تصويت الجمهور، فحصل الشاعر الأردني هاني عبدالجواد على 63 درجة، فيما حصل الشاعر المالي عبدالمنعم حسن محمد على 62 درجة.

Advertisements

حضر الحلقة كل من عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، والشاعر حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وسلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، إلى جانب عدد من الشعراء والنقاد وجمهور الشعر.

وخلال الأمسية غنت الفنانة الأردنية زين عوض، قصيدة نزار قباني (اغضب)، وعزفتها على البيانو بمصاحبة فرقتها الموسيقية. والقصيدة من ألحان الموسيقار حلمي بكر.

ومنحت لجنة التحكيم لمبارك سيد أحمد 44 درجة، ليتأهل إلى المرحلة الثانية من المسابقة، فيما منحت كلا من شيخة المطيري وأماني الزعيبي 43 درجة، أما علي حسن فحصل على 39 درجة. وبناء على النتائج؛ سيكون على الشعراء الثلاثة انتظار نتائج تصويت الجمهور، لتُجمع مع درجات لجنة التحكيم.