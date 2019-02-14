محمد بن راشد: راحة الناس هدفنا الأسمى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، احتفال مطارات دبي بإطلاق العلامة التجارية الجديدة لمطار دبي الدولي.

وأكد سموه في هذه المناسبة، أن مسيرة التطوير في دبي تكتسب كل يوم زخماً جديداً بأفكار خلاقة وإضافات مبدعة تثري تجربة الحياة فيها ترسيخاً لمكانتها كمدينة عالمية من الطراز الأول مستندة في توثيق تلك المكانة إلى حلول تراعي احتياجات الناس وتعنى براحتهم وسعادتهم التي ستظل دائما الهدف الأسمى وراء كل ما تشهده دبي من مشاريع ومبادرات وخطط تطال كافة القطاعات بما فيها قطاع الطيران الذي يمثل اليوم أحد أهم القطاعات المساهمة في تشكيل ملامح مستقبل العالم.

وقال سموه: «النجاح لم يكن يوماً وليد صدفة عابرة.. ولكنه ثمرة يجنيها كل مجتهد يجد في ملاحقة أحلامه ولا يتوانى في تحويلها إلى إنجاز يعيشه وينعم بآثاره هو ومن حوله... لدينا اليوم أحد أهم مطارات العالم وأعلاها كفاءة وأكثرها استقبالا للمسافرين حول العالم.. ومصدر فخرنا الحقيقي هو أننا نوفر للمسافرين من جميع أنحاء العالم ما ييسر لهم أسفارهم ويحولها إلى تجربة ملؤها السعادة.. ومهما بلغ حجم الإنجاز، فإن عملية التطوير لا تتوقف، ونحن نعوّل في ذلك على أفكار أبنائنا وبناتنا الشباب في كل القطاعات».

وغرد سموه عبر «توتير» أمس:» شهدت إطلاق مرحلة جديدة في مسيرة مطارات دبي بعد وصولها لمليار مسافر، مرحلة تحمل هوية جديدة، وتحول لمؤسسة مطارات دبي من تشغيل مباني المطار إلى التركيز على خلق تجربة سفر إنسانية ابداعية ثقافية للمسافرين عبر دبي، رؤية جديدة لمطاراتنا من أجل رحلة جديدة.»

جاء ذلك خلال حفل أقيم أمس في حي دبي للتصميم، وجرى خلاله الإعلان عن خطط مطارات دبي للارتقاء بتجربة المسافرين عبر مطاراتها، والتحول من مشغّل للمطارات إلى مؤسسة تركز على المسافرين في المقام الأول، وتعبّر عن التزامها بجعل مطار دبي، الأكثر كثافة في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، أفضل مطار في العالم على الإطلاق.

حضر الحفل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات، ومسؤولين في مطار دبي الدولي، وممثلين عن قطاع الطيران بدبي، ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية.

وتعكس العلامة التجارية الجديدة القيم الفريدة لإمارة دبي، التي تتمثل بمستويات ضيافة لا تضاهى، وعزيمة لا تعرف المستحيل، وانفتاح على الأفكار المبتكرة، ومجموعة هائلة من التجارب الفريدة والاستثنائية.

وستسهم العلامة التجارية الجديدة في تحويل مطار دبي الدولي إلى تجربة افتراضية غامرة تقدم أشهر معالم دبي في المطار، ترافقها مجموعة من العروض الموسيقية والفنية والثقافية، وحتى عروض الأزياء، التي تجسد بمجموعها الثقافة المحلية وتحتفي بالتنوع الذي تحفل به دبي. وسيضم المطار مناطق تجمع وجهات متنوعة وتحتوي على منافذ لتجارة التجزئة والمأكولات والمشروبات العالمية بهدف تلبية احتياجات المسافرين على اختلافها.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم مواصلة إمارة دبي مساعيها الرامية لريادة قطاع الطيران على مستوى العالم، بطموح لا حدود له وبالتركيز على الابتكار والاستثمار في المجالات الحيوية، مشيراً سموه إلى أن قطاعات الطيران والسياحة والسفر تُعد من الركائز الرئيسية لنمو إمارة دبي ونجاحها.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد عن ثقته بأن هذا الاستثمار سيقدم نتائج كبيرة من حيث تشجيع الزيارات المتكررة وتحفيز حركة المسافرين عبر دبي، منوهاً بالإنجاز التاريخي الهام الذي تحقق مؤخراً باستقبال الزائر رقم مليار في دبي، ومعتبراً أنه بمثابة خطوة جديدة لضمان استمرار تصدّر مطار دبي الدولي لقائمة أكثر المطارات تطوراً وابتكاراً على مدى الأعوام المقبلة.

ومن جانبه، قال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: «نفخر بإطلاق العلامة التجارية الجديدة لمطار دبي الدولي، التي تجسّد توجهنا الجديد لنكون مطاراً مستقبلياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وذلك من خلال التركيز على المسافرين، بمنهجية تشمل الضيافة والرعاية وتعكس روح إمارة دبي الحقيقية».

وأضاف: «ستكون العلامة طريقنا للتواصل مع العالم، بتسهيل السفر إلى أكثر من 240 وجهة في مختلف أنحاء العالم».

تحقيق أطول طيران بالمظلة تحت هيكل ثابت

تعاونت مطارات دبي، مع شركة «إكس دبي»، المتخصصة في تنظيم فعاليات رياضات الحركة والتشويق، لتنظيم مجازفة مذهلة وفريدة من نوعها نفذها الرياضي الإماراتي، وبطل القفز المظلي الحر، محمد بكر، والتي نجحت في تحقيق الرقم القياسي لأطول طيران بالمظلة تحت هيكل ثابت.

جاء ذلك في إطار احتفال مطارات دبي، بإطلاق العلامة التجارية الجديدة لمطار دبي الدولي.

وقفز المظلي محمد بكر، من طائرة مروحية مع مظلة تحمل شعار العلامة التجارية الجديدة الخاصة بمطار دبي الدولي، وهبط عبر سماء دبي قبل أن يجري واحدة من أطول مجازفات الطيران الأفقي بالمظلة بطول 112 متراً تحت جسر شارع الشيخ زايد.