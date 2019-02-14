شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: تنمية «التجزئة» من أولويات محمد بن راشد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة و(وام)

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في فندق أتلانتس النخلة جميرا في دبي أمس نخبة من رؤساء ومسؤولي الشركات العالمية العاملة في دبي والعالم والمتخصصة في تجارة قطاع التجزئة الذين يشاركون في أعمال قمة التجزئة التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع «ميدان ون» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وتستمر لمدة يومين.

وقد رحب سمو ولي عهد دبي بضيوف القمة وذلك بحضور ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وحمد بوعميم مدير عام الغرفة وعبيد حميد الطاير رئيس شركة ميدان التي تسعى لاستقطاب الماركات العالمية لحجز محالها التجارية للبيع بالتجزئة في «ميدان ون» الذي سيكون عند اكتماله في العام 2020 من بين أكبر وأحدث مراكز التسوق على مستوى دولة الإمارات والمنطقة من حيث عدد المحال التجارية البالغ عددها 550 محلاً ذات تصاميم داخلية متنوعة تتناسب ومتطلبات مختلف الماركات العالمية وتصل تكلفته الإنشائية إلى ما يقارب ثمانية مليارات درهم.

وتجاذب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والحضور أطراف الحديث حول تطور مدينة دبي ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمستقبل هذه المدينة الواعدة التي غدت ملتقى عالمياً للثقافات والأعراق والجنسيات ومركزاً إقليمياً للشركات العالمية والاستثمارات الضخمة في شتى القطاعات التكنولوجية والثقافية والمالية والعقارية والبنية التحتية، كونها تشكل ودولة الإمارات عموماً جسراً مفتوحاً يصل الشرق بالغرب وهمزة وصل واتصال بين منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من جهة وبينهما والعالم من جهة أخرى.

وأكد سمو ولي عهد دبي أمام الحضور أن الإمارات تنتهج سياسة الانفتاح على جميع الدول والشعوب منذ نشأتها، وتحرص قيادتها الحكيمة على بناء علاقات إنسانية واجتماعية وثقافية بين شعبنا وشعوب العالم كقاعدة صلبة لإقامة علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية بينها ومختلف الدول والمؤسسات والشركات التي تبحث عن الجدوى الاقتصادية والأمن والاستقرار والقوانين والتشريعات التي تحفظ لها حقوقها ورؤوس أموالها.

وتمنى سموه للمشاركين في قمة التجزئة الأولى النجاح في حواراتهم وجلساتهم ال32 والوصول إلى نتائج طيبة تخدم مصالح مؤسساتهم والشركات التي يمثلونها والعمل المشترك في تعزيز وجودهم في دولة الإمارات عموماً ودبي خاصة حيث الأسواق المفتوحة والتسهيلات اللوجستية والبيئة الاستثمارية الخصبة والآمنة التي تساعد هذه الشركات والمستثمرين وكبار رجال الأعمال وتجار التجزئة على مضاعفة استثماراتهم وتجارتهم وتوفر لهم مقومات العيش الكريم والاستقرار والمساواة والسعادة لهم ولعائلاتهم وموظفيهم.

وأعرب ممثلو أكثر من 900 شركة ومؤسسة يشاركون في القمة عن سعادتهم وارتياحهم بتواجدهم في دبي التي وصفوها بواحة الأمان والمعاملة الإنسانية من قبل جميع المسؤولين والجهات الحكومية وغير الحكومية، مؤكدين أن دبي ودولة الإمارات ستبقى الجهة المفضلة لشركاتهم ومؤسساتهم واستثماراتهم، شاكرين لسمو ولي عهد دبي حرصه على اللقاء بهم والتعرف إلى وجهات نظرهم واقتراحاتهم التي تعزز وجودهم على أراضي دولة الإمارات وفي رحاب مدينة دبي السعادة والرفاهية والتسامح.

المحركات الاقتصادية

من جهة أخرى أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن قطاع التجزئة يعد من أبرز المحركات الاقتصادية في الإمارة؛ حيث يسهم بحوالي 27% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تبرز التجارة الإلكترونية كأحد أبرز مجالات النمو، مع توقعات بتحقيق هذا القطاع نمواً سنوياً مركباً بحوالي 12% خلال الفترة 2018-2023، لتبلغ مبيعاته حوالي 9.7 مليار درهم بحلول عام 2023، حيث جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات النسخة الأولى من قمة التجزئة.

وبحسب تقرير «عالمية تجارة التجزئة 2018 الذي تصدره شركة الاستشارات العقارية العالمية (سي.بي.آر.إي)»، فقد جاءت الإمارات في المركز الأول شرق أوسطياً والثانية عالمياً في استقطاب العلامات التجارية الجديدة بقطاع التجزئة.

وأكد بوعميم، أن الشركات الناشئة في قطاع التجارة الإلكترونية رافد مهم للابتكار في دبي، لكونها من أوائل من تبنّى التقنيات المتطورة على غرار البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والطباعة الثلاثية الأبعاد في مجالات عملهم، مسلطاً الضوء على المزايا التنافسية التي توفرها دبي لقطاع

التجزئة، ومنها الموقع الاستراتيجي للإمارة، باعتبارها صلة الوصل بين الشرق والغرب وبنيتها التحتية المتطورة ذات المستوى العالمي.

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وأضاف بوعميم، أن المنافسة التي يشهدها القطاع تؤسس لفرص واعدة تدفع به قدماً نحو مزيد من التطور، لاسيما أن الابتكارات والتقنيات سريعة الانتشار باتت تلقي بتأثيرها الإيجابي على سوق التجزئة، ويتجلى هذا من خلال دور وسائل التواصل الاجتماعي في تغيير عادات المستهلكين.

من جانبه لفت ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، إلى أن التجارة الإلكترونية لا تشكل خطراً على قطاع التجزئة التقليدية، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن قنوات التسويق والمبيعات الإضافية للقطاع بشكل عام، مما يساهم في نمو مبيعات التجزئة بشكل أكبر عبر مختلف القنوات، سواء الإلكترونية منها أو التقليدية، مما يفرض زيادة اهتمام الشركات العاملة في القطاع بتطوير منصاتها الرقمية.

وقال: «التجارة الإلكترونية، تعتمد بشكل كبير على قطاعات أخرى في مقدمتها الخدمات اللوجستية»، موضحاً أهمية تعزيز كفاءة هذه الخدمات بأسعار تنافسية لدعم توسع التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى ضرورة تطوير التشريعات والقوانين الحمائية التي تفرضها بعض الدول لحماية أسواقها المحلية.

وفيما يتعلق بالمبالغة في أسعار إيجارات بعض مراكز التسوق، أشار الغرير إلى أن الارتفاع حصل في بعض المراحل السابقة التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الطلب على مساحات التجزئة، لكن الوضع قد تغير حالياً في ظل مراجعة الأسعار لمواكبة الواقع الجديد مع وفرة المعروض، ومدى قدرة المطورين على الاستمرار في فرض أسعار مرتفعة مقارنة مع باقي المنافسين.

وقال غاري تاتشر، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لقمة التجزئة: تسعدنا استضافة أكثر من 80 متحدثاً من شتى أنحاء العالم يمثلون مجموعة من أهم العلامات التجارية المرموقة في مجال تجارة التجزئة في هذه الفعالية المرموقة التي تلقي الضوء على قطاع تجارة التجزئة.

مواكبة تطلعات العملاء والتقدم التكنولوجي

في افتتاح جلسة حوارية حول مقوّمات تأسيس برنامج عالمي للتجارة الإلكترونية، أشارت جيزلان جوينوز، المؤسس والرئيس التنفيذي في «ذا موديست» للأزياء، إلى أهمية التسوق الإلكتروني، مستعرضة النجاح الذي حققته منصة التسوق الإلكترونية «ذا موديست»، وأكد جويل باليكس الرئيس التنفيذي في «فييل يونيك»، التوجه الكبير لأفراد المجتمعات اليوم نحو التسوق الإلكتروني بما يوفره من خيارات أوسع وأسعار منافسة، وأشارت، بيث هورن رئيس قطاع التجزئة والمطاعم في «فيسبوك» في المملكة المتحدة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي على غرار «فيسبوك» تمنح المعنيين بالتسوق الإلكتروني مزايا فريدة على غرار تمكين العملاء من متابعة الشحنات المرسلة إليهم عبر تطبيق مسنجر.

التعرف إلى احتياجات المستهلكين

تناولت جلسة: «عصر التجزئة الجديد - التحول والنمو»، مستقبل التجزئة في العالم بسبب المتغيرات التي طالت عمليات البيع بالتجزئة وتحول معظمها إلى تجارة إلكترونية، وأكد المتحدثون، أن مستقبل البيع بالتجزئة مازال يعتمد بشكل كبير على تجربة المستهلك والقنوات التي ينبغي الوصول إليه من خلالها، ففي حال رضا المستهلك بالتجربة، سيتوجه إلى المنتج سواء من خلال المتاجر التقليدية أو من على الإنترنت.

7.34 مليار تكلفة «ميدان ون مول»

أكد فهد كاظم، نائب رئيس «ميدان مولز» في مجموعة ميدان، أنه تم إنجاز 70% من الهياكل في مشروع «ميدان ون مول»، المتوقع افتتاحه قبل انطلاق إكسبو 2020 دبي، مشيراً إلى أن تكلفة المركز التجاري والبنية التحتية التابعة له ستبلغ 2 مليار دولار (7.34 مليار درهم)، وتم فتح باب الحجز لتأجير محال التجزئة، حيث بلغت حتى الآن 50%.

وأضاف: ستكون نسبة المرافق الترفيهية في المول 15%، و15% للمطاعم، و50% لمحال التجزئة، و10% للخدمات، والنسبة المتبقية لأمور متنوعة وابتكارات جديدة، وأوضح أن المساحات المتوفرة للإيجار تبلغ حوالي 3 ملايين و200 ألف قدم، ليكون ثاني أكبر مول من حيث مساحات الإيجار بعد دبي مول، أما من حيث مساحة البناء فهو أكبر مول في الإمارات من حيث المساحة الإجمالية