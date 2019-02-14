«الهلال» توزع 4000 سلة غذائية في الساحل الغربي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، توزيع 4 آلاف سلة غذائية متكاملة، على أهالي قرى محافظة الحديدة اليمنية؛ للتخفيف من معاناتهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية؛ وذلك في إطار التوزيع المستمر للمساعدات الإنسانية على أهالي الحديدة، وعموم أهالي الساحل الغربي لليمن من قبل الذراع الإنسانية لدولة الإمارات.

وأوضح ممثل «الهلال الأحمر الإماراتي» في الساحل الغربي، أن تلك المساعدات جاءت تلبية للاحتياجات والمتطلبات الأساسية للمواطنين اليمنيين، الأكثر احتياجاً، والأشد معاناة، والذين يقطنون قرى ومناطق الساحل الغربي، وتقديراً من «الهلال» للأوضاع الصعبة، التي يعيشها الأهالي، ضمن سلسلة الأعمال الإنسانية التي تنفذها «هيئة الهلال» خلال «عام التسامح 2019»، على امتداد مدن وقرى ومناطق الساحل الغربي، وبمختلف المديريات والمحافظات اليمنية المحررة.

وثمّن مسؤولون محليون، جهود «الهلال الإماراتي»، للتخفيف من المعاناة التي أرهقت أهالي الساحل، خاصة أولئك الذين يعيشون في مناطق التماس؛ جرّاء الأحداث التي تشهدها مناطقهم، وبقية مناطق محافظة الحديدة، مؤكدين أن الدعم الذي تقدمه «الهيئة» لأبناء الساحل الغربي خاصة، وللشعب اليمني عامة، سيحفظ في ذاكرة اليمنيين جيلاً بعد جيل.

من جانبهم، عبّر عدد من المستفيدين عن شكرهم ل«لهلال»؛ لاستمرار تسيير قوافل المساعدات الغذائية، مؤكدين أن تلك المساعدات خففت كثيراً من معاناتهم، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

في الأثناء، سيّرت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» خلال الفترة من 6 إلى 11 فبراير/‏شباط الجاري، قوافل إغاثية إلى عدد من مديريات محافظة شبوة، ضمت 1400 سلة غذائية، استفاد منها أكثر من 8120 شخصاً من ذوي الدخل المحدود؛ وذلك في إطار البرنامج الإنساني، الذي تنفذه في المحافظة؛ بهدف مد يد العون لأهلها الذين يعانون وضعاً إنسانياً صعباً.

وشملت عملية توزيع السلال الغذائية -التي احتوت على المكونات الرئيسية للغذاء- المناطق الصحراوية بمديريات نصاب وعسيلان بمحافظة شبوة؛ حيث ركز فريق «الهلال الأحمر» في هذا الشأن على الأسر الضعيفة. وأشاد المستفيدون من قوافل المساعدات بما تقدمه دولة الإمارات من دعم وعون لليمن بمختلف المجالات، خاصة ما يمس منها حياة الناس المعيشية بشكل مباشر؛ وذلك عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي». (وام)