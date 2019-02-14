«سيدات أعمال الشارقة» يعزز سوق «التجميل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بحث مجلس سيدات أعمال الشارقة تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع اليابان لدعم سوق منتجات التجميل والعناية بالبشرة، وذلك خلال استقباله مؤخراً، وفداً يابانياً يضم ممثلي أربع مؤسسات وشركات يابانية صغيرة ومتوسطة متخصصة في منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل وتصفيف الشعر، وهي شركة «تواكو ميديكال كوزميتك كو. ليمتد» و «أنغكور أن. كو. ليمتد» و«إمداين كو. ليمتد» و«تانسيدو كوربوريشن».

وتستهدف الشركات اليابانية من خلال هذه الزيارة، التي جاءت استكمالاً للزيارة التي أجرتها البعثة التجارية لمجلس سيدات أعمال الشارقة إلى اليابان في نوفمبر الماضي، توسيع نطاق أعمالها في إمارة الشارقة ودولة الإمارات عبر بوابة المجلس بتعزيز علاقاتها مع رائدات الأعمال المنتسبات إلى المجلس اللواتي يمتلكن مشاريع متخصصة في المجال ذاته، والدخول بمنتجاتها إلى أسواق الإمارات.

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وقالت الشيخة هند ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة: «إن تعزيز التعاون مع الشركات اليابانية يأتي في إطار جهودنا المتواصلة للاستفادة من تجربة اليابان الطويلة في مجال ريادة الأعمال والتعرف على أبرز المجالات التي تستقطب اهتمام قطاع الأعمال فيها، وخصوصاً أن اليابان تصنف في المرتبة 15 في المؤشر العالمي لريادة الأعمال للبلدان الأكثر دعماً لرائدات الأعمال».

وأوضحت الشيخة هند القاسمي أن «زيارة الوفد الياباني تمثل منصة لتبادل الخبرات وفتح فرص جديدة أمام رائدات الأعمال الإماراتيات وصاحبات المشاريع المقيمات في الدولة والمنتسبات إلى مجلس سيدات أعمال الشارقة، مضيفة أن الدخول إلى الأسواق العالمية خطوة مهمة تحمل الكثير من المزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة.وأكد أعضاء الوفد أن سوق دولة الإمارات يعد من أكثر الأسواق تقدماً وتميزاً لما تحمله من آفاق واسعة وفرص واعدة لاستيعاب المنتجات والحلول الجديدة في مجال الجمال والعناية بالشعر والبشرة، لافتين إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوةً مهمةً لتقديم أفضل المنتجات والمستحضرات اليابانية. وكشف الوفد أن خططهم لهذا العام تتضمن إجراء سلسلة من أبحاث السوق تشمل مقابلات شخصية مع المتعاملين المحتملين، وتحديد الآليات اللازمة لترويج وتسويق المنتجات والخدمات.

وكان في استقبال الوفد الياباني أعضاء مجلس سيدات أعمال الشارقة صاحبات مشاريع وشركات بارزة في مجال منتجات العناية بالبشرة والعافية في الإمارات، وهنّ مهرة جمعة الكتبي، صاحبة شركة «سواري لمستحضرات التجميل»، وفاطمة عبدالله المرزوقي، صاحبة صالون «دارين للسيدات»، ومنى المشرّخ، صاحبة علامة «بلوم من منى»، ونجلاء المهيري، مؤسسة شركة «إن.أورغانيكس»؛ وشريفة محمد الهرمودي من صالون «رمش للتجميل»، ود. فايزة آلي علي، مديرة عيادة جلدية تجميلية والدكتورة معالي سليمان صاحبة مركز للعناية الصحية والعافية.