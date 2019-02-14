«الوطني الاتحادي».. نصف قرن من الريادة والإنجازات البرلمانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

احتفل المجلس الوطني الاتحادي، في الثاني عشر من فبراير، بالذكرى السابعة والأربعين لتأسيسه، بوصفه إحدى السلطات الدستورية التي تزامنت مع انطلاق المشروع النهضوي لدولة الإمارات، وهو أكثر قدرة وفاعلية على تجسيد رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات شعب الاتحاد، في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية التي تستهدف تبني رؤية الدولة ونهجها ودورها الإنساني والحضاري، عبر تعميق قيم التسامح والتعايش والاعتدال والانفتاح وقبول الآخر، ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، وتقديم المساعدات التنموية والإنسانية وتحقيق الأمن والاستقرار والتواصل مع برلمانات العالم وشعوبها.

وتمثل التجربة السياسية، بمضامينها وآلياتها والرؤية الاستراتيجية، أنموذجاً في دعم القيادة ومشاركة المواطنين، منذ أن حدد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 12 فبراير/‏‏ شباط 1972، مهام المجلس ودوره بقوله «في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي يجتمع فيها مجلسكم الموقر فإن جماهير الشعب على هذه الأرض الطيبة المؤمنة بربها وبوطنها وبتراثها تتطلع إليكم واثقة بأنكم بعون الله ستشاركون في تحقيق آمالها في العزة والمنعة والتقدم والرفاهية».

وشكّل خطاب افتتاح الجلسة الأولى، محطة بارزة في مسيرة عمل المجلس وطبيعة الدور والمهام والنشاط الذي قام به عبر نهج الشوري، في بناء مستقبل مشرق وزاهر وتحقيق آمال شعب الإمارات في بناء دولة نموذج على المستويات التنموية كافة، حيث حظي المجلس بكل الدعم والتوجيه من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، بحرصه على افتتاح أدوار الانعقاد العادية للمجلس، والتقاء أعضائه مستمعاً وموجهاً، ومشاركته في بعض الجلسات وفي النقاش والتحاور مع الأعضاء فضلاً عن استقباله للجان المجلس والوفود البرلمانية الزائرة.

وأسهم المجلس على مدى أكثر من أربعة عقود، في مسيرة البناء والتطور والنهضة الشاملة، في إطار ممارسة اختصاصاته الدستورية، عقد خلالها 601 جلسة، ووافق على621 مشروع قانون، وناقش 364 موضوعاً عاماً تبنى بشأنها توصياته، ووجه 845 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، وأصدر 79 بياناً واكب خلالها رؤية الدولة ومواقفها في القضايا الحيوية الداخلية والخارجية.

وشهدت مسيرة الحياة البرلمانية منذ تسلم صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سلطاته الدستورية في الثالث من نوفمبر 2004، محطات مهمة أسهمت في تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية في مناقشة مختلف القضايا التي لها علاقة بالوطن والمواطنين، فقد أعلن سموّه في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين، في الثاني من ديسمبر 2005، أن «المرحلة القادمة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلاً أكبر لدور المجلس، وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، وسنعمل على أن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، تترسّخ عبره قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى بمسار متدرج منتظم، قررنا بدء تفعيل دوره، عبر انتخاب نصف أعضائه بمجالس لكل إمارة وتعيين النصف الآخر، بادئين مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن».

وفي خطوة عززت موقع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني، تضمن مرسوم صاحب السموّ رئيس الدولة، رقم 6 لسنة 2007 بتشكيل المجلس للفصل التشريعي الرابع عشر الذي بدأ في 12 فبراير2007، تعيين ثماني نساء، وكانت قد انتخبت مرشحة واحدة لعضويته، في التجربة الانتخابية الأولى التي شهدتها الدولة، لتشكل نسبة النساء في المجلس 22.2 في المئة، وفي التجربة الثانية فازت سيدة واحدة بالانتخاب وعيّنت ست أخريات. وفي التجربة الثالثة عام 2015، فازت سيدة واحدة بالانتخاب، وعيّنت ثماني سيدات، بعد ذلك عيّنت واحدة منهن وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني.

ويعكس أداء المجلس المتميز خلال فصله التشريعي السادس عشر، التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة، الذي مثّل عنواناً بارزاً للعلاقة بينهما على مدى السنوات الماضية، من منطلق الإيمان بأن الجميع يعملون لمصلحة الوطن، كما يحرص المجلس على ترجمة الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، التي تعد منهج عمل وطنيا شاملا، لتعزيز المسيرة الوطنية، مدعوماً بسواعد أبناء الوطن المخلصين، يحرص على المشاركة في مسيرة التطور والتنمية، وفي صيانة المكتسبات التي تحققت في كل أرجاء الدولة.

ومع بدء أعمال الفصل التشريعي السادس عشر، حرص المجلس على تطوير أدائه باستشراف المستقبل، وإطلاق أول استراتيجية برلمانية.

وجاءت الإنجازات التي حققها خلال الفصل التشريعي الحالي، ترجمة للأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية البرلمانية للمجلس للأعوام 2016-2021.

وحقق المجلس عدداً من الإنجازات الداخلية والخارجية، تمثل أبرزها في إنشاء «لجنة المستقبل» التي تختص بدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير فيما يتعلق باستشراف المستقبل ضمن اختصاصات المجلس في مناقشة الموضوعات العامة، والقوانين والتشريعات المتعلقة بالمستقبل، للإسهام في تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

ويعد منتدى «نهج الشورى في فكر زايد» الذي عقده المجلس بتاريخ 19 نوفمبر 2018، بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، في قاعة زايد، وحضره أعضاء المجلس الحاليون والسابقون، وعدد من المهتمين والأكاديميين والمتخصصين وطلبة الجامعات، مقاربة منهجية ورؤية تخصصية عميقة لنهج الشورى في فكر القائد المؤسس.

كما حقق المجلس عدداً من الإنجازات على صعيد ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية، فعلى مدى 62 جلسة، خلال الفصل التشريعي الحالي، وحتى الجلسة التاسعة، من دور الانعقاد العادي الرابع بتاريخ 6 فبراير، وافق المجلس على 51 مشروع قانون.

وحاز القطاع الاقتصادي المرتبة الأولى في إطار التصنيف الموضوعي لمشروعات القوانين ال 51 التي وافق عليها المجلس، خلال الفصل التشريعي السادس عشر، منذ بدايته وحتى الآن، على مدى 62 جلسة، ب13 مشروع قانون، في حين جاءت القضايا الخدمية في المرتبة الثانية بمناقشة 10 مشروعات قوانين، وجاء القطاع البيئي في المرتبة الثالثة ب7 مشروعات قوانين، فيما حازت القضايا الاجتماعية والصحية والأمنية والسياسية والثقافية والرياضية والإعلامية والمعاشات والفضاء 21 مشروع قانون.

وتبنى المجلس 275 توصية خلال مناقشة 23 موضوعاً عاماً تناولت عدداً من القطاعات التي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة الشاملة.

وحققت الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية عدداً من الإنجازات هي الأكبر في تاريخ الحياة البرلمانية في الدولة، عبر القيام ب 292 نشاطاً برلمانياً، وتوقيع 28 مذكرة تفاهم وتعاون، وإنشاء لجان صداقة ووافق على إعادة تشكيل لجانه الدائمة، وفق اللائحة الداخلية التي صدرت بموجب قرار صاحب السموّ رئيس الدولة، رقم 1 لسنة 2016.

وتنفيذاً لاستراتيجية المجلس البرلمانية للأعوام 2016-2021 التي تستهدف تعزيز المنظومة التشريعية والارتقاء بالدور الرقابي للمجلس، عقدت اللجان الدائمة والمؤقتة 412 اجتماعاً استغرقت 1000 ساعة عمل، ونظمت لإنجاز أعمالها على الوجه الأفضل 12 حلقة نقاشية، وزيارات ميدانية.

وأطلقت الأمانة العامة للمجلس، خلال الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر، بتاريخ 28 أكتوبر 2018، نظام الترشيح الإلكتروني.