20 برنامجاً في الدورة الجديدة ل «الشرقية من كلباء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت قناة الشرقية من كلباء، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الدورة البرامجية الجديدة للعام 2019، متضمنة 20 برنامجاً تتنوع بين الثقافية والتراثية والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية والدينية.

تضم قائمة البرامج الجديدة، «غيض من فيض»، و«هندسة النفس»، و«يد من حرير»، و«لمة شباب»، و«طواش»، و«ضوء وظل»، و«حقبة»، و«حديث المساء»، و«بداية»، و«نافذ»، و«شو غداكم»، و«المرناه»، و«تراث»، و«النواخذة»، و«فزعة» و«دروب الحياة»، و«حديث الجمعة»، و«روائع التبيان»، و«تقوى» و«علم بالقلم».

وأكد خميس سالم، مدير قناة الشرقية من كلباء، أن الدورة البرامجية الجديدة تلبي اهتمامات أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية، عبر باقة من البرامج الهادفة والممتعة في الوقت ذاته، بما يجعل القناة تتصدر قائمة أولويات المشاهدين في المنطقة الشرقية بشكل خاص، ومناطق الإمارة الأخرى على وجه العموم.

وأضاف: «تحرص إدارة القناة باستمرار على تطوير برامجها بكل ما هو مفيد وجديد للمشاهد، وبأسلوب شيق عبر تقديم محتوى يعكس تطلعات أبناء المنطقة للتعرف إلى ماضي آبائهم وأجدادهم وتوعية الشباب بتراثهم، وتسليط الضوء على المناطق التاريخية والسياحية والحياة البحرية في الدولة».

وأشار إلى أن القناة، خصت الشباب ببرامج تنمّي لديهم الاهتمام باللغة العربية وبجميع أشكال الفنون والآداب، وتشجعهم على الإبداع، فضلاً عن التركيز على رواد الأعمال وعرض تجاربهم ونجاحاتهم لتكون حافزاً لأقرانهم.

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ويهدف برنامج «غيض من فيض»، الذي يهتم باللغة العربية إلى إيصال رسالة تعليمية وتثقيفية لجميع فئات المجتمع بضرورة المحافظة على التفاصيل الصغيرة للغتنا الأم. ويسعى «ضوء وظل»، إلى جذب المهتمين والمقبلين على النشر والتحفيز على القراءة عبر عرض تجارب الآخرين من الكتاب. ويركز «هندسة النفس»، على توعية المشاهدين بإيجابيات الحياة، ويسافر معهم في رحلة لمعرفة أعماق النفس البشرية، بينما يعرّف برنامج «لمة شباب»، الجمهور بالمنطقة الشرقية والأماكن السياحية فيها.

ويسلط «يد من حرير»، الضوء على الفنون الجميلة، ويغوص «طواش» في قاع البحر لمعرفة أسرار الحياة البحرية في المنطقة، في حين يسرد «النواخذة»، قصص الماضي، من رحلات الغوص لصيد اللؤلؤ. ويطلع «حقبة»، الجمهور على الأماكن التاريخية في المنطقة الشرقية، بينما يعكس «تراث» الموروث الإماراتي، أما «بداية» ذي الطابع الاقتصادي، فيعرض تجارب رواد الأعمال من أبناء المنطقة.

وبالنسبة للبرامج الدينية، فتقدّم القناة «دروب الحياة»، و«حديث الجمعة» الذي يبث كل الجمعة، و«تقوى» الأسبوعي، و«علّم بالقلم»، و«روائع التبيان».

ويعود «المرناه» الحواري، إلى مراحل زمنية مضت، فيما يطرح «نافذة» ، مواضيع متنوعة تهم جميع فئات المجتمع، في حين يأتي «حديث المساء» على شكل سهرات منوعة. ويشجع «شو غداكم»، الأسر على تناول الطعام الصحي.

وخصصت القناة، برنامجاً توعوياً يتعلق بالأمن والسلامة باسم «فزعة»،سيتم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية.