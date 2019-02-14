«روبوت» يساعد أطباء العظام في صحة دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي

كشفت هيئة الصحة بدبي عن أنها تعمل على الاستعانة بذراع الروبوت الآلي، في المرحلة المقبلة لمساعدة أطباء العظام في تحديد موضع العملية الجراحية المطلوبة بشكل أكثر دقة وسهولة، وسيتم ابتعاث 3 إلى 5 أطباء للتدرب على استخدام الروبوت الآلي الذي سيتم إدخاله لمركز الإصابات والحوادث في مستشفى راشد قريباً.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لجراحة الإصابات والكسور 2019، وأكد حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، أن الهيئة تسخر كافة إمكاناتها لمواكبة أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة والتكنولوجيا العالمية لخدمة الإنسان وديمومة الطاقة الإنتاجية للقوى البشرية.

وأشار إلى الجهود المستمرة لهيئة الصحة بدبي لتهيئة وتوفير بيئة العمل المحفزة على الإنتاج والإبداع والابتكار، واستحداث وسائل جديدة للتشخيص والعلاج، في وقت تواصل فيه أعمال التطوير الشامل لأنظمتها وبرامجها الصحية لتكون منشآتها الطبية هي الأفضل والمميزة بتجربتها الصحية.

بعد ذلك افتتح المعرض المصاحب للمؤتمر الذي تشارك فيه 20 شركة عالمية، حيث استمع مدير عام هيئة الصحة إلى شرح من ممثلي الشركات العارضة حول آخر المستجدات العالمية في المجال.

من جانبه، كشف الدكتور بلال اليافاوي، رئيس قسم العظام في مستشفى راشد، رئيس المؤتمر، أن القسم قام خلال العام الماضي بإجراء 6 آلاف عملية وهو اكبر رقم على مستوى المنطقة.

وأشار إلى أن مستشفى راشد تقدم على أكثر من 700 مستشفى ومؤسسة صحية عالمية في سرعة استجابته للإصابات البليغة، حسب التقرير الأخير للنظام الإلكتروني لتسجيل الإصابات البليغة الصادر عن الجمعية الألمانية لجراحة العظام وإصابات الطوارئ.