الاتجاه الإيجابي

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لوجود بعض الأشخاص تأثيره الكبير في حياة من حولهم، بعضهم يجعل غيره يعيش في عمق السلبية، فيما يسعى آخرون ومن غير قصد أحياناً إلى التحليق بغيرهم في عوالم الإيجابية.

كان كيفن هارت في فيلم «the upside» واحداً من أولئك الذين يحبون الحياة، ويسعون لنشر حبها لمن حولهم. بعفويته وعشقه للفرح استطاع أن يفرض وجوده على جميع من حوله حتى من كانوا يرفضونه بشكل قاطع.

الفيلم من إخراج نيل بيرجر، وكتب قصته جون هارتميري، بإيحاء من قصة واقعية، كما هو مكتوب في بداية الفيلم، ومن بطولة كيفن هارت (ديل) ونيكول كيدمان (إيفون) وبريان كرانستون (فيليب).

يحكي الفيلم قصة رجل أعمال ثري تعرض لحادث أدى إلى إصابته بالشلل الرباعي، يبحث عن مساعد له، فتأخذ الصدف «ديل» ليكون هذا المساعد.

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لن أخوض في تفاصيل الفيلم وأحداثه كي لا أحرق جمال متابعته على من يرغب في مشاهدته، ولكن ما يمهني منه هو ما فعله «ديل» بكل من حوله بعد خروجه من السجن وتحديداً بعد أن تغير سلوكه عندما قابل «فيليب» وأصبح مساعداً له.

كان «فيليب» رجل أعمال متجهّماً وسلطوياً، يعيش على ذكرى زوجته التي توفيت إثر إصابتها بالسرطان، لديه سكرتيرة تنفيذية لا تقل تجهّماً وجدية وصرامة عنه، رحلت عن «فيليب» لفترة وجيزة بعد أن تزوجت، وما إن آل زواجها إلى الفشل سريعاً، حتى عادت إلى العمل معه، وكانت تبحث عن مساعد يستطيع أن يكون له يدان ورجلان، ولأن «ديل» كان بحاجة إلى توقيع على أوراق لخروجه من السجن يصل إليهم، لكن القدر يجعله هو المساعد المنتظر.

«ديل» كان قادراً على تغيير كل من في المنزل، بفضل محبته للآخرين، وحبه للحياة، ولأنه أحب رئيسه في العمل، قرر تغيير نفسه أولاً واستطاع بفضل لوحة رسمها بشكل عفوي أن يكوّن له رأس مال يبدأ به مشروعه في صناعة الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الجسدية، عندما باعها «فيليب» بخمسين ألف دولار.

هذه التغييرات المستمرة أدت إلى عودة فيليب إلى طبيعة حياته وممارسته هوايته المفضلة، التي كانت سبباً في شلله، برفقة سكرتيرته التي كان واضحاً من الأحداث أنها تحبه وهو يحبها من غير أن ينتبه لهذا الحب، وهو السبب في رسم الابتسامة وإعلاء المرح لمن في المنزل، إضافة إلى تمكن «ديل» من شراء منزل لزوجته السابقة وابنه وعودته للعيش معهما.

وبهذا يكون من السهل على بعض الأشخاص أن ينقلوا من يحبون من حال إلى آخر حين يصرون على التأثير فيهم إيجابياً، خصوصاً إذا ما ذكرنا أن أحداث الفيلم مستوحاة من قصة حقيقية، وإذا ما التفتنا من حولنا لنجد أن أمثال هذا الرجل كثيرون في محيطنا.

الجدير بالذكر أن الفيلم حقق في أول ثلاثة أيام من عرضه 20 مليون دولار في أمريكا وحدها.

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