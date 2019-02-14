صيانة 22 مسجداً في المنطقة الوسطى بـ 8.5 مليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة انتهاء الدائرة بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية من أعمال صيانة 22 مسجداً بالمنطقة الوسطى والتي تمتاز بطابعها المعماري الإسلامي الحديث، وتوفير 14 مسكناً كريماً لأئمة مساجد، بقيمة 8.5 مليون درهم.

وأضاف أن صيانة هذه المساجد تقع في إطار خطة الدائرة الرامية إلى صيانة 35 مسجداً بالمنطقة الوسطى، والعمل علي مواكبة النمو السكاني في شتى المدن وضمان توفر المعايير المعمارية والبيئية لاسيما في ضوء رؤية الدائرة بإعمار حضاري مستدام، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة هذه تقع أيضاً ضمن خطة الدائرة التنموية وأن الدائرة انتهت من إجراء عمليات الصيانة الشاملة لجميع مرافق المساجد وتهيئتها على أفضل صورة، وتمت صيانة المساجد فوراً بعد معاينة شاملة من قبل لجنة حكومية. كما حرصت الدائرة على توفير احتياجات المساجد كافة.