«أستون مارتن» تطلق سيارتها الكهربائية الفارهة في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان

كشفت شركة أستون مارتن النقاب عن سياراتها الكهربائية بالكامل «رابيد أي»، حيث سيتم بيع أول سيارة في العام المقبل، بالتزامن مع تسارع وتيرة إنتاج السيارات الجديدة ومحدودة الإصدار، والتي سيقتصر إنتاجها على 155 سيارة.

ونجحت أستون مارتن في توظيف خبراتها في مجال تقنيات السيارات الكهربائية، للتغلب على التحديات التقنية المتعلقة بتركيب منظومة البطارية والمحركات ضمن المساحة المحدودة المتاحة في منطقة المحرك. وقال رمزي عطاط، رئيس الاتصال والتسويق في الشركة: سيتم تزويد سيارة «رابيد أي» بمنظومة كهربائية خاصة بالبطارية بقدرة 800 فولت واستطاعة كهربائية مركّبة تبلغ 65 كيلو واط ساعي.