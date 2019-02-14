«الإماراتي لكتب اليافعين» ينظم جلسات قرائية للأطفال العرب والإيطاليين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت حملة «اقرأ، احلم، ابتكر»، التابعة للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، أمس الأول، في مكتبة دبي العامة، فرع المنخول، سلسلة من الجلسات القرائية التفاعلية استهدفت مجموعة من الأطفال العرب والإيطاليين.

وشاركت في الجلسات كلٌ من فالنتينا سيتا، القنصل العام الإيطالي في دبي والإمارات الشمالية، التي قرأت كتاب «قريب من بيتي» باللغة الإيطالية، ومروة العقروبي، رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، التي قرأت نفس الكتاب باللغة العربية، وسيلفيا شيرييلو، نائب القنصل العام الإيطالي في دبي والإمارات الشمالية، التي قرأت قصة «العمة عوشة» باللغة الإيطالية.

وأشادت فالنتينا سيتا، بالجهود المتواصلة التي تبذلها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة الفخرية للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، لتعزيز الروابط الثقافية بين إيطاليا والإمارات، ونشر الوعي بين الأطفال واليافعين بأهمية القراءة، مؤكدةً أن أدب الطفل العربي والإيطالي يحفل بالكثير من المضامين التي تساهم في تنشئة أجيال تتحلى بالقيم الإنسانية المشتركة بين الثقافتين.

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وقالت مروة العقروبي: «تماشياً مع رؤية المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، نعمل في حملة «اقرأ، احلم، ابتكر» على تنظيم حزمة من الفعاليات والأنشطة التي نسعى من خلالها إلى جعل الطفل أكثر قرباً من الكتاب، وذلك إيماناً منا بأن الكتاب، وبالرغم من التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، يظل المورد الأهم الذي ينهل منه الصغار معارفهم وخبراتهم».

وأضافت: «تربطنا بالقنصلية الإيطالية، والمجلس الإيطالي لكتب اليافعين علاقة تعاون استراتيجي، حيث حل المجلس ضيف شرف في جناحنا ضمن مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2018، وقد أثمر هذا التعاون عن إطلاق مجموعة من المشاريع الثقافية المشتركة».

وفي ختام الفعالية أهدت حملة «اقرأ، احلم، ابتكر» للأطفال المشاركين في الجلسات القرائية وبالتعاون مع دار «غالوتشي - كلمات»، مجموعة من الكتب والقصص، من بينها إصدارات للكاتبة اللبنانية فاطمة شرف الدين وهي: كتاب «قدماي» الذي يلفت انتباه الأطفال إلى أهمية القدمين في حياة الإنسان، بأسلوب سردي بسيط يعتمد على التشويق، وكتاب «يداي» الذي يصف المهام التي يمكن للطفل أن يقوم بها باستخدام يديه، من أجل تعزيز وعيه بأهمية يديه، وقيمتهما في حياة أي إنسان.

كما شملت قائمة الكتب الموزعة كلاً من: كتاب «قريب من بيتي»، الذي يحوي معلومات مبسطة توضح أهمية المرافق التي تحيط بنا، والهدف من وجودها في كل حي، إلى جانب كتاب «ابن سينا» الذي يروي سيرة ابن سينا، أحد أهم عظماء التاريخ في الطب والفلسفة في الحضارة الإسلامية، ويلقي الضوء على أهم المراحل التي مر بها في حياته، وقصة «العمة عوشة» التي تسرد حكاية سيدة كثيرة الكلام، أصبحت مصدر إزعاج لأهل البلدة، ولكن عندما تختفي لعدة أيام، يذهب أهل البلدة للاطمئنان عليها فيجدونها مريضة ووحيدة، فيعتنون بها إلى أن تعود لسابق عهدها.