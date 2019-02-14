موسكو تحذر واشنطن من أي استخدام للقوة في فنزويلا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، في الأمم المتحدة، أن بلاده لا تشهد أزمة إنسانية، معلناً عن تعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة لدعم الاقتصاد المنهك، في وقت حذرت روسيا الولايات المتحدة من «أي استخدام للقوة» في فنزويلا، ونفت الصين أنباء عن مباحثات سرية مع المعارضة.

وجددت الأمم المتحدة، عرضاً لتقديم المساعدة الإنسانية لفنزويلا التي تشهد أزمة اقتصادية كارثية، أجبرت نحو 2,3 مليون شخص على الفرار، لكنها تحتاج إلى موافقة من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال أرياسا في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة: «دعونا لا نبالغ في النفاق في هذا الحديث»، مضيفاً: «إنها ليست أزمة إنسانية. إنه اقتصاد يخضع لحصار».

وقال أرياسا: إن المسؤولية تقع على العقوبات الأمريكية، وكرر موقف حكومته القائل إن الولايات المتحدة تستخدم المساعدات كأداة سياسية بهدف تغيير النظام.

وقال أرياسا: «إن حكومة تهددك باستخدام القوة بالغزو وبحصار، وتعطي أوامر لدول أخرى بحصارك، هل تريد حقاً تقديم مساعدة إنسانية؟». وأضاف: «إنها حكومة معادية تقتلك ثم تريد مساعدتك».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد عرض التوسط لإجراء مفاوضات بين مادورو، وخوان جوايدو لحل الأزمة.

وتظاهر عشرات الآلاف من المعارضين الثلاثاء، لمطالبة الجيش بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد، في وقت خرجت مسيرات لداعمي مادورو تنديداً «بالتدخل الإمبريالي».

وأعلن الجيش الفنزويلي، بدء تدريبات عسكرية تستمر حتى الجمعة «لتعزيز قدرات البلاد الدفاعية». وأعلن وزير الدفاع الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز، أن الجيش «عزّز وجوده على الحدود».

من جهته حذّر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، نظيره الأمريكي مايك بومبيو، خلال اتصال هاتفي، من أي تدخل أمريكي في فنزويلا، بما في ذلك استخدام القوة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن «لافروف، حذّر من أي تدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا، بما في ذلك استخدام القوة الذي تهدد به واشنطن، والذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي». وأضاف البيان أنّ لافروف «جاهز للحوار بشأن القضية الفنزويلية بما يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة».

وكانت واشنطن، اقترحت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو فنزويلا إلى تسهيل المساعدة الإنسانية الدولية، وتنظيم انتخابات رئاسية. وأثار هذا الاقتراح اقتراحاً مضاداً من روسيا.

و انتقدت الصين، أمس الأربعاء، تقريراً لصحيفة أمريكية، يشير إلى وجود علاقة بينها وبين زعيم المعارضة في فنزويلا، وذلك من أجل حماية استثماراتها في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

ونفت وزارة الخارجية الصينية الأنباء عن عقد لقاء في واشنطن، وقالت المتحدثة باسم الخارجية هوا تشون يينج، أمس: «أعتقد أن توجه الصحيفة ليس بناء ولا مهنياً... في حقيقة الأمر، التقرير خاطئ، ويعد من الأخبار الكاذبة». وأضاف أن الصين، مستمرة في السعي«للتوصل إلى حل سياسي عبر الحوار والتشاور للأزمة المستمرة في فنزويلا».(وكالات)