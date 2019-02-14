شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «الحياة ما وراء العمران الشاهق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطلق الجناح الوطني في بينالي البندقية، كتاب «الحياة ما وراء العمران الشاهق»، وذلك خلال حفل يُقام مساء الأربعاء المقبل في المجمع الثقافي.
وسيشارك القيّم الفني الدكتور خالد العوضي في جلسة حوار تديرها الصحفية ميليسا غرونلوند خلال حفل إطلاق الكتاب.
يستكشف الكتاب المناطق المتواضعة ومظاهر العيش الحضرية، ويقدم الكتاب، الذي حرره الدكتور خالد العوضي، رؤية شاملة عن النموذج الحضري الفريد في دولة الإمارات متنقلاً بقرائه بين المواقع والأماكن غير المستكشفة والقصص الكامنة في الحياة اليومية
ويرصد الكتاب رؤية المعرض وأبعاده البحثية، حيث يصف أربعة أنماط حضرية ضمن فصوله الأساسية، وهي: الأحياء السكنية، وشبكة الطرق والسكك، والمجمّعات الحضرية، والمناظر الطبيعية.
تستهل كل فصل من الكتاب مقدمة نظرية عن الموضوع الذي يتناوله، ثم ينتقل بعد ذلك إلى دراسات الحالة ويعكس الفصل الأخير من الكتاب أهمية ربط البنية المعمارية بحياة الأفراد.
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