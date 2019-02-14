البشير يتعهد بتحقيق السلام وإسكات البندقية في 2019

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وكالات: أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس الأربعاء، أن العام الحالي هو عام السلام وإسكات البندقية في السودان بشكل نهائي، فيما تعهدت قوى المعارضة، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس في العاصمة الخرطوم، بمواصلة الاحتجاجات الشعبية حتى سقوط نظامه.

وقال البشير، لدى مخاطبته بالخرطوم أمس قوات الدفاع الشعبي «قوات شكلها النظام عند وصوله للحكم»، إن «عملية السلام تحتاج لجهاد»، داعياً قوات الدفاع الشعبي إلى تحويل مهامها من القتال في مناطق العمليات إلى العمل على تثبيت السلام والانتقال لمسارح العمليات المختلفة لإقناع المتمردين بجدوى السلام وتحقيقه.

وأضاف البشير أن «الجهاد الذي أقرته الحكومة أيام الحرب في جنوب السودان وقبل انفصاله كان بهدف تحقيق السلام وليس من أجل التقتيل والانتصار على الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق وقتها».

ودعا البشير ل «نفرة تستهدف الشباب السوداني، للتواصل والاعتناء والاهتمام بهم للحد من استغلالهم»، قائلاً: «لابد أن نستخدم ذات الوسائط التي تستخدم للهدم والبناء».

في أثناء ذلك، تعهدت قوى المعارضة، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس في العاصمة الخرطوم، بمواصلة الاحتجاجات الشعبية حتى سقوط نظام الرئيس البشير.

وأكدت قوى المعارضة، التي ينضوي في إطارها كل من «تجمع المهنيين السودانيين» وقوى«نداء السودان» و«التجمع الاتحادي المعارض» و«قوى الإجماع الوطني»، أن «الثورة مستمرة حتى سقوط النظام» ،داعيةً الحكومة للتنحي من أجل حقن دماء السودانيين، كما طالبت القوات النظامية بالانحياز للشعب، وإيقاف سفك الدماء.

وأكد ممثل «تجمع المهنيين السودانيين»، محمد يوسف أحمد المصطفي، خلال المؤتمر الصحفي، أن «لا تراجع عن كل المطالب التي رفعناها، ولا بد للثورة أن تنتصر»، لافتاً إلى أن القوى المعارضة «منكبة على تفعيل مشاركة كل المدن في الاحتجاجات الشعبية، ورسم مستقبل البلاد».

وأضاف، «نسعى كذلك إلى تفعيل مجموعات المطالب، حتى تكون جزءاً من جسد الثورة، مثل قوى النازحين وضحايا السدود والمزارعين»، مشدداً على أنه «لا بد أن يكون أهل الهامش جزءاً من التغيير، إلى جانب العاملين في الخارج، (المغتربون والمهاجرون)».

وأكد ممثل «تجمع المهنيين» على «المضي في التمسك بالمبادئ، وأبرزها الحرية التامة في التعبير والاعتقاد لجميع السودانيين»، مشدداً على أنه «لا بد من محاسبة الجميع من أركان النظام الذين ارتكبوا جرائم»، ومشيراً إلى أن «تجمع المهنيين لا يملك حق العفو ولا غيره بل الضحايا أنفسهم من يملكون هذا الحق»

ونفذ عاملون بمجموعة شركات «دال» وقفات احتجاجية في عدة مواقع تتبع للمجموعة لتأييد الحراك الشعبي، وحمل المحتجون لافتات تطالب بالحرية والتغيير، وإطلاق سراح المعتقلين.وأعلن تجمع المهنيين مسيرة جديدة اليوم الخميس.