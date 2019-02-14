خبرات وتجارب طويلة في العمل الإعلامي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سالم الغيثي

التحق سالم علي حمد الغيثي، بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في العام 1991، وبدأ بالعمل كمنفذ إرسال للبرامج، مروراً بمنفذ برامج، كما تنقل في عدد من المواقع والأقسام الأخرى داخل التلفزيون، ويشغل حالياً منصب مدير قناة الشارقة التي حصلت في عهد عمله بها مديراً للبرامج على عدد من الجوائز في مهرجانات الإذاعة والتلفزيون، منها جائزة مهرجان الخليج بالبحرين، وجائزة مهرجان الأردن، وجائزة العويس للإبداع، ومونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام.

راشد العوبد

تدرج راشد العوبد في شغل المناصب الوظيفية داخل هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وبدأ بوظيفة تنفيذية، ثم نائب مدير العلاقات العامة، قبل أن يلتحق بقناة الشارقة الرياضية التي عمل بها مديراً للبرامج منذ العام 2010 حتى تاريخ تعيينه مديراً لها في العام 2014.

وحقق العوبد مع القناة العديد من الإنجازات، منها تبني رياضة كرة قدم الصالات على المستوى المحلي ودعمها إعلامياً، وتنظيم بطولة رمضانية لكرة قدم الصالات، وتنظيم مهرجان الشارقة الرياضية الصحراوي، والعديد من الإنجازات الأخرى.

خليفة خلف

التحق خليفة حسن خلف، بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في العام 2003، وعمل مذيعاً في إذاعة الشارقة، ومراقب برامج دينية لمدة ثلاث سنوات، ثم معد ومقدم برامج في تلفزيون الشارقة لمدة خمس سنوات، انتقل بعدها إلى قسم العلاقات العامة، ثم إدارة تقييم البرامج التلفزيونية لمدة سبع سنوات، ثم مدير برامج إذاعة القرآن الكريم.

ومن أهم إنجازاته، المساهمة في تأسيس برنامج منشد الشارقة، وتأسيس إذاعة القرآن الكريم من الشارقة.

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عبير الشاوي

انضمت عبير سالم الشاوي، إلى فريق عمل الهيئة في العام 1992، وبدأت منسقة برامج في التلفزيون، ثم انتقلت في العام 2001 للعمل في قسم تنسيق البرامج الإذاعية في إذاعة الشارقة، ومن ثم رئيسة قسم التنسيق الإذاعي، فمديرة لبرامج إذاعة الشارقة، وحازت الإذاعة في فترة إدارتها للبرامج عدداً من الجوائز في مهرجانات الإذاعة والتلفزيون، منها مهرجان الخليج بالبحرين، ومهرجان الأردن، وغيرها من الجوائز.

خميس مبارك

خميس سالم مبارك فرج، تدرج في عدد من المناصب في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، منها نائب رئيس وحدة مونتاج الفيديو في قناة الشارقة، ورئيس وحدة مونتاج الفيديو في قناة الشارقة، ونائب مدير العمليات الفنية، ومدير العمليات الفنية بالهيئة.

سعيد الكتبي

بدأ سعيد راشد سلطان الكتبي، العمل في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بوظيفة موظف علاقات عامة، إلى جانب القيام بمجموعة من المهام الوظيفية الأخرى، مثل إدارة مكتب المنطقة الوسطى التابع للهيئة، إضافة إلى تنسيق جميع فعاليات وبرامج الهيئة في المنطقة الوسطى. وفي عام 2011 تم تعيين الكتبي مسؤولاً لمكتب الهيئة بالوسطى، ثم رئيس قسم العلاقات العامة لقناة الوسطى من الذيد، قبل أن يصدر قرار تعيينه مديراً للقناة في العام 2017.

سيف الشلال

بدأ سيف عبد الرحمن الشلال، العمل في إذاعة الشارقة منفذ إرسال في عام 2012، ثم عمل مخرجاً للبرامج الإذاعية في إذاعة الشارقة وانتقل بعدها إلى العمل في مكتب مدير إدارة الإذاعة سكرتيراً تنفيذياً.

وفي عام 2013 انتقل إلى مكتب مدير إذاعة وتلفزيون الشارقة ليعمل مشرفاً على متابعة سير الأعمال الفنية في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وفي عام 2016 عين مديراً لمكتب المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومسؤولاً عن تنفيذ الخطط الفنية والهندسية.