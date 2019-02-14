الولايات المتحدة تشن غارات على موقع لتنظيم "القاعدة" في ليبيا

طرابلس — سبوتنيك. وأشار السلاك، في بيان صحفي نشر على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، إلى أن هذا القصف الجوي جاء في إطار التعاون المستمر والعلاقة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الإرهاب.
وقال السلاك إن "في إطار التعاون المستمر والعلاقة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية في ملف مكافحة الإرهاب، تم مساء اليوم الأربعاء، قصف موقع يتمركز به عدد من أفراد أنصار تنظيم القاعدة الإرهابي بضواحي مدينة أوباري".
وأشار السلاك إلى أن ذلك "يأتي ضمن العمل المشترك بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والحكومة الأمريكية، متزامنا مع لقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الخارجية محمد سيالة في الاجتماع الدولي لمكافحة تنظيم داعش الأسبوع الماضي".
وأوضح أن "الطرفان أكدوا فيه على استمرار هذا التعاون في إطار التحالف الدولي للقضاء على الإرهاب والتطرف".
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