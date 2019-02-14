العاهل السعودي يدشن مشروعات تنموية بنحو 22 مليار دولار‎

الرياض/طارق خالد/الخليج 365دشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، 1281 مشروعًا تنمويًا بتكلفة 82.2 مليار ريال (21.9 مليار دولار)، في منطقة الرياض.

وقال أمير الرياض فيصل بن بندر، إن المشاريع تشمل جميع القطاعات، بينها 7 مدن طبية ومستشفى و16 مشروعا تعليميًا، وفق إعلام محلي.

وتضمنت المشروعات أكبر متحف إسلامي في الرياض، ومشروعات سكنية وصناعية، وأخرى بقطاع النقل، بحسب المصدر ذاته.

وتهدف المشروعات، وفق المتحدث، إلى "تحسين جودة الحياة، وتشمل مختلف المجالات التعليمية والصحية والاستثمارية والتنموية والرياضية".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نقلت صحيفة "مال" السعودية (خاصة)، عن فهد السيف، مدير مكتب إدارة الدين التابع لوزارة المالية، قوله إن حجم الاقتراض خلال 2019، سيبلغ بحد أعلى 118 مليار ريال (31.46 مليار دولار).

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وأعلنت السعودية في ديسمبر/ كانون أول 2018، أضخم موازنة في تاريخها بإنفاق 295 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ260 مليار دولار، وعجز قيمته 35 مليار دولار.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

( الدولار = 3.75 ريال سعودي)

