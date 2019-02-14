اللجنة العسكرية العليا بين تركيا وقطر تختتم اجتماعاتها بالدوحة

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365

اختتمت "اللجنة العسكرية العليا القطرية - التركية المشتركة"، الأربعاء، اجتماعاتها، بالدوحة، والتي استمرت 3 أيام.

شارك في ختام اجتماع اللجنة الفريق غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، والفريق متين غوراك الرئيس الثاني لهيئة الأركان العامة التركية، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

ويأتي الاجتماع في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، وضمن اجتماعات اللجنة السنوية، لمراجعة ما تم تحقيقه في السنوات السابقة ودراسة مجالات التعاون في المستقبل.

كما يأتي ضمن تقييم الأوضاع العسكرية والتحديات في المنطقة، والحرب على الإرهاب، وفق المصدر نفسه.

وتربط تركيا وقطر اتفاقيات عديدة، آخرها اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين التي صادق عليها البرلمان التركي ودخلت حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران 2017، والتي سمحت لتركيا بنشر قوات في قطر، كدعامة مهمة لمسار التعاون العسكري بين البلدين.