إياد يضيء منزل محمد شديد الرفاعي في ينبع

الخليج - ياسر الحبيشي الأستاذ محمد شديد الرفاعي مشرف وحدة الرنين المغناطيسي بمستشفى ينبع العام Advertisements يعيش هذه الأيام فرحة غامرة بمناسبة قدوم مولود جديد اسماه “إياد” سائلين الله عز وجل أن يكون قرة عين لوالديه، وأن ينبته الله نباتاً حسناً، وأن يكون من سعداء الدنيا والآخرة. وقد وعد “الرفاعي” الزملاء بوليمة خاصة تليق بهذه المناسبة.

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