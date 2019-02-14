خادم_الحرمين يدشن مشاريع#الرياض التنموية بتكلفة 82 مليار ريال

صحيفة الخليج الالكترونية

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الأربعاء، في قصر الحكم بالرياض، إطلاق مشاريع الرياض التنموية.

Advertisements

وكان في استقباله لدى وصوله لمقر الحفل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ويبلغ عدد المشروعات التي دشنها خادم الحرمين 1.281 مشروعاً تغطي كافة قطاعات التنمية، بتكلفة إجمالية قدرها 82 مليار ريال.