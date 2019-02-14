سفيرنا في #واشنطن: نظام #إيران مستمر بزعزعة استقرار المنطقة

صحيفة الخليج الالكترونية

قال السفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، الأربعاء، “ننضم اليوم إلى حوالي 70 دولة في قمة وارسو لاتخاذ موقف نواجه فيه التحديات التي تهدد مستقبل الأمن والسلام في المنطقة، وعلى رأسها النظام الإيراني الراعي الأول للإرهاب في العالم”.

وأضاف سفير السعودية لدى واشنطن أن نظام طهران مستمر في جهود زعزعة أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ على المدنيين في السعودية واليمن.

وينطلق مؤتمر وارسو، الذي دعت إليه واشنطن، اليوم الأربعاء، في العاصمة البولندية، بمشاركة عشرات الدول الكبرى.

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وتسعى واشنطن من خلال هذا المؤتمر، كما أوضح مسؤولون أميركيون مراراً، إلى كسب دعم الحلفاء في أوروبا والشرق الأوسط لزيادة الضغط على إيران ودفعها إلى الكف عن سلوكها الهدام في الشرق الأوسط وسياساتها التخريبية في المنطقة.

وكان وزير الخارجية البولندي أعلن سابقاً أن حوالي 60 دولة ستشارك في مؤتمر الشرق الأوسط المزمع عقده خلال يومي 13 و14 فبراير.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، إن مؤتمر وارسو، يهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك لأطول مدة ممكنة.

وأضاف: “سنجتمع لبحث مستقبل استقرار وازدهار الشرق الأوسط. سنتحدث عن خطة السلام في الشرق الأوسط، وعن التهديدات، وأيضا محاربة الإرهاب”.