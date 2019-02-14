شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إلغاء بلاغ الهروب حال تقديم العامل على نقل كفالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه لا يمكن إلغاء بلاغ الهروب تلقائياً لأي عامل، في حالة تقديم العامل على نقل كفالة.

جاء ذلك رداً من الوزارة، على مغرد وجه سؤالاً قال خلاله: “هل صحيح بأنه يتم إلغاء بلاغ الهروب تلقائياً في حالة تقديم العامل على نقل كفالة إلى مؤسسة أخرى؟ “.

وردت وزارة العمل، عبر حساب خدمة العملاء بتغريدة قالت خلالها: “لا يمكن نقل خدمة عامل وافد لديه بلاغ تغيب نشط بالنظام”.