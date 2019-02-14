لمحاربة الجريمة والإرهاب والهجرة غير الشرعية...المغرب وإسبانيا يوقعان 11 اتفاقية تعاون

نواكشوط — سبوتنيك. وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات بحضور العاهل المغربي محمد السادس ونظيره الإسباني الملك فيليبي الذي بدأ الأربعاء زيارة رسمية للمغرب.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بمذكرة تفاهم من أجل إقامة شراكة استراتيجية متعددة الجوانب بين المغرب وإسبانيا، أما الثانية فهي بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة، ووقعها وزيرا داخلية البلدين عبد الوافي لفتيت وفيرناندو غراندي-مارلاسكا غوميث.

وتعد الاتفاقية الثالثة بمثابة مذكرة تفاهم من أجل إقامة شراكة استراتيجية في مجال الطاقة، وتهم الاتفاقية الرابعة مذكرة تفاهم من أجل إقامة ربط كهربائي ثالث بين المغرب وإسبانيا، وقعها وزيرا الطاقة في البلدين عزيز رباح وخوسي دومينغيث أباسكال.

وتتعلق باقي الاتفاقيات بمجالات تنظيم المتاحف والأنشطة الثقافية والنقل البحري والجوي والتعاملات المالية.

وكان العاهل المغربي محمد السادس قد أجرى مباحثات مع نظيره الاسباني فيليبي السادس، في مستهل الزيارة الرسمية التي بدأها الأربعاء العاهل الإسباني للمغرب.

وحضر هذه المباحثات عن الجانب الإسباني وزير الخارجية جوزيب بوريل إي فونتيليس، ورئيس البلاط الملكي خايمي ألفونسين ألفونسو، وسفير إسبانيا بالرباط ريكاردو دييث هوشلايتنر رودريغيث، وعن الجانب المغربي، مستشارا العاهل المغربي عمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، وسفيرة المغرب بمدريد كريمة بنيعيش.

ويرافق ملك إسبانيا في زيارته للمغرب وفد وزاري يضم وزراء الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون والداخلية والصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والثقافة والرياضة.