الجزائر: بوتفليقة يعين مديرا عاما جديدا لجهاز الأمن العام

الجزائر- سبوتنيك. وأكد بيان لوزارة الداخلية الجزائرية أن الرئيس بوتفليقة عين عبد القادر قارة بوهدبة مديرا عاما للأمن الوطني، خلفا لمصطفى لهبيري الذي استدعي إلى مهام أخرى، لم يوضحها البيان.

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واستدعى الرئيس بوتفليقة المدير العام الجديد للأمن عبد القادر قارة بوهدبة من التقاعد، حيث كان قد أحيل على التقاعد نهاية عام 2016، وقبل ذلك شغل المدير العام الجديد للأمن العام منصب ممثل الجزائر لدى جهاز الانتربول ومديرا للشرطة القضائية.

ويعد بوهدبة المدير العام الثالث لجهاز الأمن العام في الجزائر منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، إذ كان يشغل المنصب اللواء عبد الغني هامل الذي أقيل على خلفية تصريحات مثيرة حول قضية تهريب 701 كيلو من الكوكايين عبر البحر في مايو/أيار الماضي، ثم مصطفى لهبيري الذي كان قبل ذلك مديرا للحماية المدنية.

وكان الرئيس الجزائري، أعلن يوم الأحد 10 فبراير/شباط، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل/ نيسان المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الرئيس سيعلن ترشحه، اليوم، في رسالة موجهة للأمة تبثها اليوم الأحد.

ولفتت الوكالة إلى أن بوتفليقة يعتزم في رسالته المبادرة، "بدءا من هذه السنة"، و في حالة انتخابه، بتنظيم ندوة وطنية شاملة تهدف إلى إعداد "أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية وإمكانية اقتراح إثراء الدستور".

وكان ائتلاف ما يسمى بالتحالف الرئاسي في الجزائر قد أعلن، السبت الماضي، ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.