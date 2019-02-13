شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول باكستاني: توقيع 10 مذكرات تفاهم خلال زيارة ولي العهد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال هارون شريف؛ رئيس مجلس الاستثمار في باكستان، إن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى باكستان مهمة للغاية بالنسبة لباكستان واقتصادها؛ متوقعاً ارتفاع قيمة الاستثمارات ما بين 10 إلى 15 مليار دولار.

موضحاً أن رجال الأعمال السعوديين سيتعرَّفون عن قرب على فرص الاستثمار مما سيكون له أثر إيجابي جيد في المستقبل.

وتوقع شريف؛ أن توقع السعودية وباكستان خلال الزيارة ما يصل إلى 10 مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة بينها 3 مذكرات تفاهم حيوية ومهمة للغاية ومنها: مصفاة النفط، ومجمع البتروكيماويات، والمعادن والطاقة البديلة، وتبادل السجناء، وغيرها.

وأشار شريف؛ خلال حديثه لقناة “سما” الباكستانية، إلى أنه من المرجح أن يوقع البلدان على صفقات عدة في مجال الطاقة البديلة، وتركيب محطات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح باستثمارات تقديرية تبلغ مليارَي دولار.

وأضاف، أن هذا النوع من المشاريع يستغرق وقتاً قد يصل إلى خمس سنوات، ومن المرجح أن يبدأ الاستثمار السعودي خلال العامين المقبلين، وأن الكثير من التفاصيل ستتضح خلال زيارة ولي العهد لباكستان الأسبوع المقبل.

تأتي الاستثمارات السعودية إلى باكستان ضمن المساعدات الاقتصادية التي تهدف إلى التخفيف من ضغوط الديون الخارجية والنقص في العملات الأجنبية، إلى جانب تعزيز الاقتصاد المتباطئ.