شكرا لقرائتكم خبر عن مستفيد: «حساب المواطن» يرفض تسجيل أسرتي.. والبرنامج يرد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تلقى برنامج حساب المواطن، شكوى من أحد المواطنين، تفيد بمنعه من التسجيل له وكذلك لأبنائه؛ بسبب زوجته الأجنبية.
وقال المواطن في شكواه: “متزوج ولدي 4 أولاد والزوجة غير سعودية.. وصار لي سنة أقدم ولا يصير شيء والسبب.. زوجتك بدون؟ !!”.
ورد برنامج حساب المواطن بقوله: “برنامج حساب المواطن يدعم زوجة السعودي الأجنبية، وأبناء المواطن، وكون زوجتك أجنبية لا يؤثر على تسجيلك في حساب المواطن”.
وأضاف البرنامج: “الرجاء تزويدنا ببياناتك عبر الأيقونة التالية: (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، آخر 5 أرقام من الآيبان البنكي المسجل في البوابة)”.
كانت هذه تفاصيل خبر مستفيد: «حساب المواطن» يرفض تسجيل أسرتي.. والبرنامج يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.