شكرا لقرائتكم خبر عن مستفيد: «حساب المواطن» يرفض تسجيل أسرتي.. والبرنامج يرد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تلقى برنامج حساب المواطن، شكوى من أحد المواطنين، تفيد بمنعه من التسجيل له وكذلك لأبنائه؛ بسبب زوجته الأجنبية.‎

وقال المواطن في شكواه: “متزوج ولدي 4 أولاد والزوجة غير سعودية.. وصار لي سنة أقدم ولا يصير شيء والسبب.. زوجتك بدون؟ !!”.

ورد برنامج حساب المواطن بقوله: “برنامج حساب المواطن يدعم زوجة السعودي الأجنبية، وأبناء المواطن، وكون زوجتك أجنبية لا يؤثر على تسجيلك في حساب المواطن”.

وأضاف البرنامج: “الرجاء تزويدنا ببياناتك عبر الأيقونة التالية: (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، آخر 5 أرقام من الآيبان البنكي المسجل في البوابة)”.