شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الرصد الآلي لمخالفتي «الجوال» و«حزام الأمان» في 3 مناطق جديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة لأمن الطرق، بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد، وعدم ربط حزام الأمان، الأحد المقبل، في 3 مناطق جديدة.

وأوضح الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق على “تويتر” أنه سيتم البدء بالرصد الآلي لمخالفة عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة على الطرق الخارجية في مناطق: (القصيم، وعسير، وجازان)، بدءاً من يوم الأحد المقبل.

يأتي ذلك استكمالاً لما سبق الإعلان عنه بشأن الرصد الآلي لبعض المخالفات المرورية بما يضمن رفع مستوى السلامة المرورية.