شكرا لقرائتكم خبر عن «الصندوق العقاري» يعلن انخفاض قوائم انتظار المستفيدين بنسبة 75% والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، انخفاض قوائم انتظار المستفيدين بنسبة 75%، إضافة لتوقيع أكثر من 50 ألف عقد تمويلي خلال العام الماضي 2018.

وقال “العصيمي” إن أسباب تقليص قوائم انتظار المستفيدين تعود إلى تفعيل المنتجات والبرامج لدى الجهات التمويلية، وإطلاق خدمة المستشار العقاري والحملات البيعية، فضلاً عن الحملات التوعوية والفعاليات التسويقية.

وأضاف، بحسب “الرياض”، أن معرض “سكني إكسبو الظهران 2019″، الذي افتتحه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي استطاع خلال أيامه الأولى جذب أكثر من 5 آلاف زائر ومستفيد يمثلون مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.