انت الان تتابع عالمة سعودية تحذر مرضى السرطان: ماء زمزم غير مفيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
خولة الكريع
قالت الدكتورة خولة الكريع كبير علماء أبحاث السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي، خلال لقاء أجراه معها الإعلامي عبد الله المديفر على قناة «روتانا خليجية»، إن الأشياء الروحانية دورها مهم في إعطاء الإنسان الثبات في الأزمات والإصابة بالأمراض وهذا بشكل هام، إلا أن ماء زمزم مضر لمرضى السرطان، لأنه يتعارض مع كثير من الأدوية الكيماوية فنسبة الملوحة فيه عالية، مضيفة: «يمكنك الاعتقاد في أن ماء زمزم بركة أو الاغتسال به فهذا شء يعود لك، وكطبيبة أقول إن ماء زمزم لمرضى السرطان غير مفيد».
تصريح العالمة السعودية، أثار جدلا عبر موقع «تويتر»، فالبعض كذبها، إذ قال دكتور يوسف البدر: «كلام غير علمي، إذا علمنا أن الخلايا السرطانية تنمو في الوسط المائل إلى الحموضة، وماء زمزم قلوي بامتياز»، فيما ذكر حساب باسم نينجا كابامارو: «عندنا مشاكل كثيرة في الخطاب،
تصريح العالمة السعودية، أثار جدلا عبر موقع «تويتر»، فالبعض كذبها، إذ قال دكتور يوسف البدر: «كلام غير علمي، إذا علمنا أن الخلايا السرطانية تنمو في الوسط المائل إلى الحموضة، وماء زمزم قلوي بامتياز»، فيما ذكر حساب باسم نينجا كابامارو: «عندنا مشاكل كثيرة في الخطاب، ما معقول تعبر عن رأيك العلمي بحجة (أنا عالم وأعرف) في مسألة تشكل حساسية دينية، كانت تقدر تقول فيه أبحاث و تسرد بحث».
فيما ذكر حساب باسم «عصير»: «لا أعلم عن صحة كلامها، لكن أتعجب من التعليقات اللي تهجم عليها وكأنها ترفض زمزم بشكل عام هي حددت حالة لا ينفع يشربها شخص إذا كان مريض، والأصح وضع ضابط إن اكتشف ضرر على الشخص لأسباب محدودة لا أخذ كلامها بحساسية»، فيما قال حساب باسم «سما جبل طويق»: «المتخلفين ماخلوا للمتعلمين شيء، دكتورة وعالمة وحذرة جدا وهي تصرح بمعلومة طبية ومهمة زي كذا».
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