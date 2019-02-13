انت الان تتابع عالمة سعودية تحذر مرضى السرطان: ماء زمزم غير مفيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

خولة الكريع

قالت الدكتورة خولة الكريع كبير علماء أبحاث السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي، خلال لقاء أجراه معها الإعلامي عبد الله المديفر على قناة «روتانا خليجية»، إن الأشياء الروحانية دورها مهم في إعطاء الإنسان الثبات في الأزمات والإصابة بالأمراض وهذا بشكل هام، إلا أن ماء زمزم مضر لمرضى السرطان، لأنه يتعارض مع كثير من الأدوية الكيماوية فنسبة الملوحة فيه عالية، مضيفة: «يمكنك الاعتقاد في أن ماء زمزم بركة أو الاغتسال به فهذا شء يعود لك، وكطبيبة أقول إن ماء زمزم لمرضى السرطان غير مفيد».

تصريح العالمة السعودية، أثار جدلا عبر موقع «تويتر»، فالبعض كذبها، إذ قال دكتور يوسف البدر: «كلام غير علمي، إذا علمنا أن الخلايا السرطانية تنمو في الوسط المائل إلى الحموضة، وماء زمزم قلوي بامتياز»، فيما ذكر حساب باسم نينجا كابامارو: «عندنا مشاكل كثيرة في الخطاب،