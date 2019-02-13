الان تتابع مجلة أمريكية: أبل متورطة في انتهاك خصوصية مستخدمي أجهزتها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشف تقرير لمجلة The atlantic الأمريكية انتهاكات تقوم بها شركة “أبل” والتى تعد بمثابة تهديدا لخصوصية مستخدمى هواتف “آيفون” ومنتجاتها بالكامل.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن “أبل” متهمة بالسماح للكثير من التطبيقات بالتدخل فى خصوصية المستخدمين فى مختلف الجوانب الحياتية، عن طريق تسجيل كل ما يدور على شاشة “الآيفون” أو الأنشطة التى يقوم بها المستخدم عبر المنتجات الأخرى التابعة للشركة مثل “آبل ووتش”.

ومن أبرز التطبيقات المتورطة فى التجسس على المستخدمين، هم “آير كندا” أو “إكسبيديا” أو “هوتلز دوت كوم”.

وتستخدم تلك التطبيقات نظام يطلق عليه نظام “تسجيل الجلسات” الذى طورته شركة “GLASSBOX“، والذى يتيح لمطورى التطبيقات بتسجيل ما يحدث على شاشة هاتف المستخدم، ومعرفة طبيعة استخدامه للتطبيق، ورصد تحركاته من خلال تصوير ما يجرى على الشاشة من دون علمه.