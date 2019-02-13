أحد الأثرياء الصينيين يوزع ثروته على قريته"تفاصيل"

قرر مليونير صيني زيارة قريته الأم في أيام الاحتفال بحلول العام الجديد وفق التقويم الصيني، ووزع أموالا وهدايا على أبناء مسقط رأسه، تجاوزت قيمتها 11 مليون يوان "1.6 مليون دولار".

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فأن رئيس مجموعة "Xinjiang Tiandi Group" المليونير، "تشنج ده تشينج"، وصل إلى قريته دينتيتشاو في مقاطعة سيتشوان على متن مروحية، يوم الأربعاء 6 فبراير الجاري، وقضى بضعة أيام في ربوع "وطنه الصغير".

وخلال إقامته في مسقط رأسه التقى تشينج البالغ من العمر 60 عاما، مع زملائه القرويين وقدم هدايا ومبالغ مالية لكل من بلغ سن الخمسين من عمره، كما ووزع أكثر من 9 ملايين يوان "1.3 مليون دولار" نقدا، كما أهدى أجهزة منزلية بما في ذلك مكيفات هواء وأجهزة تلفزيون وثلاجات بمبلغ 3 ملايين يوان "0.44 مليون دولار".

وبالإضافة للهدايا، رتب تشينج، جولات على طائرته المروحية لأكبر القرويين سنا. وسمح للرجال والنساء ممن بلغوا من العمر أكثر من 60 عاما ركوب مروحيته بعد أن خضعوا لفحص الطبيب.

وقال أحد سكان القرية: "أصبح غنيا، لكنه لم ينس أبناء قريته، أمثاله قلائل ويعدون على أصابع اليد الواحدة".

والجدير بالذكر ان تشينج ولد لعائلة ريفية فقيرة عام 1959. وبعد المدرسة، خدم في الجيش وعاد إلى مزرعة والديه، وغادر عام 1983 إلى مدينة أورومتشي شمال غرب الصين، ولم يكن معه آنذاك من الأمتعة سوى بطانية قديمة وقطع معدودة من النقود المعدنية في محفظته، لكنه أسس شركة بعد عشر سنوات، بات لديها اليوم 16 شركة فرعية في مجالات مختلفة كالطاقة والبناء.

واحتل المليونير عام 2005 المركز الـ146 في ترتيب أغنى الصينيين وفقا لفوربس، لكن ترتيبه انخفض عام 2008 إلى الموقع 339.