تركي الفيصل لقناة عبرية: السلام مع الرياض يمر عبر رام الله

أجرت القناة العبرية الـ"13" مساء اليوم، الأربعاء، حوارا مطولا مع الأمير السعودي، تركي الفيصل، رئيس جهاز الاستخبارات السعودية السابق، والذي أوضح من خلاله أن السلام بين السعودية وإسرائيل يمر عبر طريق رام الله الفلسطينية.

ونقلت القناة العبرية عن لسان الأمير تركي الفيصل، أنه لن يكون هناك تطبيع كامل دون الاعتراف بالحقوق الفلسطينية وحل القضية الفلسطينية ككل، وبأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مخادع ويحاول خداع شعبه بالوعود الفارغة.

وأوضح المحلل السياسي الإسرائيلي، باراك رافيد، مراسل القناة العبرية الـ"13" أن الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية السابق، يأمل في إتمام المبادرة الإسرائيلية للسلام مع بلاده، السعودية.

واشترط الأمير السعودي تطبيع بلاده مع إسرائيل بإنهاء القضية الفلسطينية عبر وضع حلول نهائية للقضية الفلسطينية، معتقدا أن السلام مع الرياض يمر عبر رام الله الفلسطينية.