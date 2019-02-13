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القاهرة — سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي يديرها الحوثيون، عن مصدر أمني، أن الأجهزة الأمنية "ضبطت أكبر خلية إجرامية تتبع "حزب الإصلاح" كانت على وشك تنفيذ مخطط تخريبي مرتبط بسيناريوهات دولية عدوانية تتربص بالحديدة لإسقاط ميناء ومدينة الحديدة".
© AP Photo / Hani Mohammed
وقال المصدر "إن ما يسمى بحزب الإصلاح كان قد خطط بالاتفاق مع دول العدوان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف دولية أخرى، على تحريك عناصره وخلاياه النائمة في الحديدة لإحداث فوضى ونشر القتل والتفجيرات داخل المحافظة".
وأضاف "مماطلة وتأجيل الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاقية السويد، كان بهدف إتاحة الفرصة لحزب الإصلاح تنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وإسقاط ميناء ومدينة الحديدة بيد الاحتلال الأجنبي، وسفك دماء اليمنيين بالمحافظة".
وتابع "حزب الإصلاح كان منتظرا لتوجيهات أمريكية للبدء في التنفيذ، إلا أن رجال الأمن تمكنوا عبر عملية استخباراتية وأمنية ناجحة من إسقاط المخطط وإحباط المؤامرة".
وحسب المصدر، "سيكشف الإعلام الأمني تفاصيل أكثر عن الموضوع، عبر مختلف وسائل الإعلام".
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يتهمون الأمم المتحدة بالضلوع في مخطط "إسقاط ميناء الحديدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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