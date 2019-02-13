العاهل المغربي يجري مباحثات مع نظيره الإسباني

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نواكشوط — سبوتنيك. وحضر هذه المباحثات عن الجانب الإسباني وزير الخارجية جوزيب بوريل إي فونتيليس، ورئيس البلاط الملكي خايمي ألفونسين ألفونسو، وسفير إسبانيا في الرباط ريكاردو دييث هوشلايتنر رودريغيث، وعن الجانب المغربي، مستشارا العاهل المغربي عمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، وسفيرة المغرب في مدريد كريمة بنيعيش.
© AP Photo / Muhammed Muheisen
ومن المنتظر عن يوقع الطرفان عددا من اتفاقيات التعاون في المجال الأمني والاقتصادي.
وسيعقد العاهل الإسباني لقاءات ثنائية مع كل من رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، ورئيس مجلس النواب، لحبيب المالكي، ورئيس مجلس النواب، حكيم بنشماش.
ويختتم العاهل الإسباني زيارته الخميس بعد ترأس انطلاقة أشغال المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني.
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