توقعات #الطقس غدا.. #سحب_رعدية ممطرة على عدة مناطق بـ #المملكة

الخليج - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الغد، الخميس، أن تكون الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على عدة مناطق بالمملكة.

وأوضحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تحدث على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، وتمتد إلى مناطق: حائل، القصيم، حفر الباطن، القيصومة، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة، على منطقتي تبوك والجوف، مُتابعة: «أننه لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية».

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد إن الرياح السطحية تكون جنوبية غربية إلى غربية تتحول على الجزء الشمالي إلى شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

وأضافت الهيئة، أن جازان تُسجل أعلى درجة حرارة تصل إلى 31 درجة، فيما تُسجل طريف أدنى درجة حرارة تصل إلى 6 درجات.

وكانت هيئة الأرصاد توقعت في وقت سابق، أمس الثلاثاء، حالة من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الأربعاء، وتستمر حتى يوم السبت المقبل.

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، إلى أن الحالة الجوية المرتقبة تتسم بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، وهطول أمطار رعدية، وانخفاض في درجات الحرارة.

ومن جانبه، قال خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من الخميس حالة ممطرة متوقعة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة، ثم حائل والحدود الشمالية ثم القصيم ثم الرياض فالشرقية والباحة وعسير وجازان الأمطار المتوقعة، متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد يرافقها نشاط للرياح مثيرة للأتربة وارتفاع في الحرارة ثم انخفاض».