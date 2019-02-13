شكرا لقرائتكم خطط «أطلسية» لمواجهة نشر «مزيد من الصواريخ الروسية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بروكسيل، براتيسلافا - أ ف ب - | منذ 20 ساعة في 13 فبراير 2019 - اخر تحديث في 13 فبراير 2019 / 01:45

أعلن الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الحلف يُعدّ خططاً لمواجهة نشر محتمل لـ «مزيد من الصواريخ الروسية»، بعد انهيار معاهدة حظر الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى.



وتتزايد مخاوف من سباق جديد للتسلّح في أوروبا، بعدما بدأت واشنطن عملية الخروج من المعاهدة المُبرمة عام 1987، اذ تتهم موسكو بانتهاكها. ورداً على ذلك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انسحاب بلاده من المعاهدة، وبدء العمل لتطوير أنواع جديدة من الأسلحة التي تنتهكها.

وسيكون مصير المعاهدة من أهم بنود جدول أعمال اجتماع يعقده وزراء دفاع دول «الأطلسي» في بروكسيل اليوم، علماً أن دولاً حليفة للولايات المتحدة ترغب في عودة روسيا إلى التزام المعاهدة، من خلال تخلّيها عن نظامها الصاروخي الجديد «9أم729».

وقال ستولتنبرغ: «ندعو روسيا إلى العودة الى التزام المعاهدة، ولكن في الوقت ذاته نخطط لعالم من دونها، ولمزيد من الصواريخ الروسية». واستدرك: «ليس علينا أن نفعل ما تفعله روسيا، ولكن علينا أن نضمن أن يكون لدينا ردع ودفاع فاعلان».

Advertisements

وأكد ستولتنبرغ تحذيرات أن الصواريخ الروسية الجديدة تجعل نشوب نزاع نووي أكثر ترجيحاً، لأنها متحرّكة ويصعب رصدها ولا تعطي وقت إنذار طويلاً.

وأعلنت المندوبة الأميركية لدى الحلف كاي بيلي هاتشنسون أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بدأ البحث عن أفضل الوسائل للدفاع في مواجهة الصواريخ الجديدة. وقالت: «اميركا شعرت بأن الوقت حان كي يكون لدينا دفاع، وألا نكون من دون دفاع مع امتلاك روسيا صواريخ تنتهك المعاهدة. ما الذي سيحدث مستقبلاً؟ الدفاع الذي سنعمل عليه هو تقليدي وليس نووياً».

الى ذلك، تعهد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعم أمن سلوفاكيا واقتصادها، وذلك في آخر محطة ضمن جولة في وسط أوروبا، تستهدف التصدي للنفوذ الروسي والصيني المتنامي.

بومبيو، وهو أول وزير خارجية أميركي يزور براتيسلافيا منذ 14 سنة، قال للرئيس السلوفاكي أندري كيسكا: «مرّ وقت طويل جداً منذ انخرطت الولايات المتحدة بعمق في هذه المنطقة».

ورحّب بومبيو بخمسة معتقلين سياسيين سابقين، عند نصب تذكاري لما يُعرف بـ «بوابة الحرية» على الحدود مع النمسا، حيث قُتل 400 شخص بين عامَي 1945 و1989 أثناء محاولتهم الفرار من تشيكوسلوفاكيا. وقال: «بات الناس والبضائع والمعلومات يعبرون الآن بحرية، في المنطقة التي كانت تنتشر فيها أسلاك شائكة وجنود. وقفت الولايات المتحدة مع شعب سلوفاكيا، بوصفها صديقاً وشريكاً، طيلة السنوات الـ 30 الماضية، وسنواصل الوقوف إلى جانبكم لعقود مقبلة. أنا فخور بالوقوف في شكل راسخ مع شعب سلوفاكيا وأوروبا، لتأكيد الالتزام بمستقبل أكثر ازدهاراً وأماناً، والأهم أنه عظيم».