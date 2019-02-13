شكرا لقرائتكم نتانياهو: سيكون احتفال الإيرانيين بثورتهم الأخير إذا هاجمونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس المحتلة - رويترز | منذ 20 ساعة في 13 فبراير 2019 - اخر تحديث في 12 فبراير 2019 / 23:26

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بياناً أول من أمس رداً على تهديد مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية يد الله جواني الذي قال إن طهران ستمحو مدناً في إسرائيل من على الأرض إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران.



ونقلت الوكالة الإيرانية للأنباء عنه قوله: «لا تملك الولايات المتحدة الشجاعة لإطلاق رصاصة واحدة علينا رغم كل إمكاناتها الدفاعية والعسكرية. ولكن إذا هاجمونا فسنمحو تل أبيب وحيفا من على الأرض».

وقال نتانياهو في البيان: «لا أتجاهل تهديدات النظام الإيراني لكنها لا تثير قلقي. إذا ارتكب هذا النظام الخطأ البشع المتمثل في محاولة تدمير تل أبيب وحيفا فإنه لن ينجح، لكن ذلك سيعني أنهم احتفلوا بآخر عيد للثورة. يجدر بهم أخذ ذلك في الاعتبار».

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وشارك مئات آلاف الإيرانيين في مسيرات وأحرق بعضهم أعلاماً أميركية يوم الاثنين لإحياء الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية، بينما تباهى قادة البلاد بصواريخ باليستية في تحد للجهود الأمريكية لكبح قوتهم العسكرية.

وتنظر الولايات المتحدة ودول عربية إلى إيران بشكوك كبيرة منذ الثورة في إيران، وذلك خوف من أن يُلهم فكر الخميني المتطرف المتشددين في أنحاء الشرق الأوسط.

واليوم، تحاول الولايات المتحدة والدول العربية الحليفة التصدي لنفوذ إيران المتزايد في الشرق الأوسط، إذ أن لطهران وكلاء في العراق وسورية ولبنان واليمن.