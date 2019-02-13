شكرا لقرائتكم توقيف 3 فرنسيين في المغرب يشتبه بـ«تورطهم في تمويل الإرهاب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرباط - أ ف ب | منذ 20 ساعة في 13 فبراير 2019 - اخر تحديث في 13 فبراير 2019 / 00:18

أعلنت السلطات المغربية أمس توقيف 3 فرنسيين في مدينة سلا قرب العاصمة الرباط، يشتبه بـ»تورطهم في تمويل الإرهاب»، وإقامة «علاقات وثيقة» مع مقاتلين في تنظيم «داعش».



وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان أن الشرطة القضائية «تمكنت أمس (الاثنين) من توقيف 3 مواطنين فرنسيين في مدينة سلا، أحدهم من أصل جزائري، وذلك للاشتباه بتورطهم في تمويل الإرهاب والارتباط بمقاتلين ينشطون في تنظيمات إرهابية».

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية أن الأبحاث المنجزة أظهرت تورط المشتبه فيهم في «جمع مبالغ مالية لأوساط متطرفة بغرض تمويل عمليات إرهابية»، زيادة على الاشتباه في إقامة «علاقات وثيقة» مع مقاتلين ينشطون في صفوف تنظيم داعش».

وأشار إلى أن الأبحاث لا تزال متواصلة لتوقيف «باقي المساهمين والمشاركين في هذه الأفعال الإرهابية، ورصد الامتدادات والارتباطات المحتملة للأشخاص الموقوفين سواء داخل المغرب أو خارجه».

وكانت السلطات المغربية أعلنت في 23 كانون الثاني (يناير) الماضي توقيف مواطن فرنسي من أصل جزائري كان موضوع مذكرة دولية بإلقاء القبض عليه صادر عن السلطات القضائية الفرنسية «بجرم تمويل الإرهاب وتشكيل عصابة إجرامية والإشادة بأعمال إرهابية».

ولم توضح السلطات المغربية ما إذا كانت للأخير أي علاقة بالموقوفين الثلاثة.