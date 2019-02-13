شكرا لقرائتكم الاتحاد الأفريقي يدعو إلى مؤتمر حول ليبيا ويطالب بانتخابات في أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أديس ابابا - أ ف ب | منذ 20 ساعة في 13 فبراير 2019 - اخر تحديث في 13 فبراير 2019 / 00:20

دعا الاتحاد الإفريقي إلى تنظيم مؤتمر حول ليبيا مطلع تموز (يوليو) المقبل لمحاولة إيجاد حل للنزاع الليبي، مطالباً بإجراء انتخابات في هذا البلد في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.



ووجاء في بيان أصدره الاتحاد الأفريقي في ختام قمة عُقدت يومي الأحد والإثنين الماضيين في العاصمة الإثيوبية أن الجمعية العامة كلّفت رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي بذل جهود «من أجل الدعوة إلى مؤتمر دولي في أديس أبابا في تمور المقبل، حول المصالحة في ليبيا بإشراف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة».

وطلبت الجمعية العامة من المفوضية اتخاذ «كافة الإجراءات اللازمة» مع الأمم المتحدة والحكومة الليبية «من أجل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في تشرين الاول المقبل».

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، على أهمية إيجاد «حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية». وكانت وساطة الاتحاد الأفريقي في أزمة أفريقيا الوسطى أثمرت توقيع اتفاق سلام في بانغي.

وتتنازع السُلطة في ليبيا سلطتان، الأولى حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي في طرابلس، وحكومة موازية في الشرق يدعمها البرلمان المنتخب و»الجيش الوطني الليبي». وقال دبلوماسي أفريقي لوكالة «فرانس برس» إن قادة الدول الأفريقية يرفضون بشدة ما يعتبرونه «تدخلات خارجية» خلال المؤتمرات الأخيرة التي جمعت القوى الفاعلة في الملف الليبي.

وأدت التوترات بين الفصائل المسلّحة الليبية كما والانقسامات بين مختلف الدول المعنيّة بالشأن الليبي الى القضاء على جهود السلام.

وبعد مؤتمر ليبي في باريس عقد في أيار (مايو) الماضي، وجّهت روما انتقادات لفرنسا متّهمة إياها بأنها تريد التفرد بالملف الليبي. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي انسحبت تركيا من محادثات الأزمة الليبية في باليرمو بعدما قالت إنه «تم استبعادها» من اجتماع عُقد على هامش المؤتمر بين قائد «الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السرّاج وشخصيات أخرى.