قوات صنعاء: 297 خرقا للتحالف في الحديدة... ومقتل وإصابة 15 صيادا

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وأكد المتحدث العسكري في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأربعاء، "هذه العملية تؤكد تمادي العدوان ومرتزقته في استغلالهم لالتزام قواتنا بضبط النفس ووقف إطلاق النار في الحديدة والصمت الأممي أمام خروقاتهم المتواصلة وجرائمهم البشعة بحق المواطنين الأبرياء".
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ودعا المتحدث العسكري مبعوث الأمم المتحدة ورئيس فريق المراقبين إلى تحمل مسئوليتهم في إدانة ووقف جرائم وخروقات العدوان ومرتزقته في الحديدة وإعلانهم كطرف معرقل للاتفاق، وحمل قوى العدوان والمرتزقة المسئولية المترتبة على استمرارهم في عدوانهم وجرائمهم بحق الشعب اليمني.
وواستطرد "واصل طيران العدوان ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المواطنين بشنه 49 غارة منها غارة على الحديدة وسبع غارات على قاع الحقل بذمار وثمان غارات على حرض وست غارات على كشر، وثلاث غارات على بكيل المير بمحافظة حجة وغارتين على نهم، وغارتين على بني مطر بمحافظة صنعاء، وثلاث غارات على صرواح بمأرب وأربع غارات قبالة نجران، وغارة على كتاف وخمس غارات على باقم وغارة على شدا وست غارات على البقع بمحافظة صعدة".
وردا على تصعيد العدوان نفذ الجيش واللجان أربع عمليات هجومية على مواقع العدو منها عملية هجومية في أسطر بالجوف وعملية هجومية في الحشا، تم خلالها تطهير نجد الملكة بالكامل وعملية هجومية على تبة سلطان بنجران في حين نفذ سلاح الجو المسير وسلاح المدفعية عملية مشتركة استهدفت تجمعات العدو قبالة جبل قيس قبالة جيزان.
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