شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مركبات وإصابة قائديها في انهيار أرضي بـ«جدة» (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسبب انهيار أرضي مفاجئ بطريق مكة القديم المقابل لبلدية أم السلم الفرعية بجدة، في سقوط مركبات وإصابة قائديها، وذلك بعد تسرب میاه تحلیة من أنبوب تابع لشركة المیاه الوطنیة.

ووثق مقطع فيديو وصور متداولة، تسبب الهبوط الأرضي في سقوط مركبة وشاحنة داخل الحفرة وإصابة السائقين.

وطالب متداولو المقطع، بمحاسبة المسؤولين عن الأمر؛ خاصة أن تسرب المیاه بدأ في الظهور قبل انھیار الشارع بیومین وتقدموا ببلاغات للجهات المعنية دون رؤية أي تحرك.