الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مطار دبي يجدّد "هويّته" استعدادا لمعرض "اكسبو 2020"

أعلنت سلطات دبي الاربعاء عن شعار جديد لمطارها الرئيسي، الاول على مستوى العالم في عدد المسافرين الدوليين، ضمن مسعى لتجديد "هويته" قبل سنة من استضافة الامارة معرض "اكسبو 2020".

وكشفت السلطات عن الشعار في حفل حضره حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو عبارة عن حرف "اكس" بالانكليزية ليحل مكان الشعار السابق الذي كان مؤلفا من ثلاثة أحرف "دي أكس بي".

وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي لوكالة فرانس برس "ان الشعار الجديد "يرمز إلى أننا نقع في قلب قطاع الطيران هنا، وإلى الرحلات التي تتقاطع عبر دبي".

وذكر ان القيّمين على المطار سيعملون على تحسين الخدمات التي تقدم للمسافرين.

وأوضح "مع اقتراب اكسبو 2020، وبما أن المطار يشكّل الانطباع الاول والاخير، شعرنا أنّه من المهم جدا لنا أن نخلق تجربة جديدة للزبائن. نريد أن نصبح المطار الأفضل" في العالم.

وذكر في كلمة أمام الحضور "اليوم نعلن عن هوية جديدة للانطلاق في تحدي جديد".

واستقبل مطار دبي الدولي 89,1 مليون مسافر في عام 2018، ليحتفظ بصدارة أكبر مطارات العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين للسنة الخامسة على التوالي.

ومع أن المطار حقق رقما قياسيا جديدا إلا أنه لم يحقق هدفه المعلن باستقبال 90,3 مليون مسافر الذي تم توقعه لعام 2018.

ودبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم ويزورها سنويا نحو 16 مليون سائح. وتضمّ الامارة مئات الأبراج وناطحات السحاب، وأشهرها برج خليفة الأعلى في العالم والذي يبلغ ارتفاعه 828 مترا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندق "السبع نجوم".

ومطار دبي مقر مجموعة "طيران الامارات"، أحد أكبر شركات النقل في المنطقة والعالم، وأكبر مشغّل لطائرات "بوينغ 777" و"ايرباص ايه-380".