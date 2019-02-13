مدمن يتصل بالشرطة لإنقاذة من لصوص يسرقون مخدراته

اتصل متعاطي مخدرات في بريطانيا بالشرطة، للإبلاغ عن أشخاص كانوا يحاولون سرقة المواد المخدرة منه.

وتلقت خدمة الطوارئ في شرطة تيمز فالي في مقاطعة بوكينجهامشير، جنوب غرب انجلترا، اتصالاً فريداً من نوعه هذا الأسبوع، وفقًا لـ"موقع 24" الإماراتي، حيث أراد المشتكي الإبلاغ عن لصوص حاولوا سرقة ما بحوزته من مخدرات.

وأوضحت الشرطة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اتصل الرجل بخدمة الطوارئ وقال: مرحبا، هناك أشخاص يحاولون سرقة المخدرات مني".

وأضاف متحدث باسم الشرطة: "ليس هذا النوع من المكالمات التي يجب أن تصل إلى خطوطنا الهاتفية، خاصة الإبلاغ عن سرقة مخدراتك".

وقال ضباط الشرطة مازحين أن هذه كانت مكالمة الأسبوع، قبل أن تتوالى التعليقات من قبل مستخدمي "فيسبوك"، ووصف بعضهم المتصل بـ"أحمق القرية"، في حين طالب آخرون بالقبض على الرجل والأشخاص الذين حاولوا سرقته، ورد أحد الضباط بالقول "ستكون ضربة لاصطياد عصفورين بحجر واحد".

وبحثت الشرطة بالفعل عن المتصل، لكنه كان قد غادر المكان، ولم يتم اتخاذ أي إجراء آخر ضده.